Denizli'ye Yerli Defibrilatörler Yerleştirildi - Son Dakika
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Denizli'ye Yerli Defibrilatörler Yerleştirildi

Denizli\'ye Yerli Defibrilatörler Yerleştirildi
17.06.2026 11:29
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Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN işbirliğiyle yerli OED cihazları, Denizli'de acil müdahale için aktif.

Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN işbirliğiyle ani kalp durmalarına hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla üretilen yerli ve milli olan Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazı Denizli'de Bayramyeri ve 15 Temmuz Delikliçınar meydanına yerleştirildi.

Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN işbirliğiyle yerli mühendislik gücü kullanılarak geliştirilen ve ülke genelinde yaygınlaştırılması hedeflenin Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) Denizli'de Bayramyeri ve 15 Temmuz Delikliçınar meydanında kullanılmaya başlandı. OED cihazları ani kalp durmalarında sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar geçen kritik sürede hayat kurtarıcı müdahaleye imkan sağlayacak. Cihaz Türkçe sesli komut sistemiyle hastanın kalp ritmini saniyeler içinde analiz ederek, şok uygulanıp uygulanmayacağına kendisi karar verecek, bu sayede hatalı müdahale riski ortadan kalkacak.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz.Dr. Berna Öztürk, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen OED cihazlarının acil sağlık hizmetlerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, cihazların özellikle kalabalık yaşam alanlarında hayati bir görev üstleneceğini ifade etti. Öztürk; "Sağlık Bakanlığımız ve ASELSAN işbirliğiyle üretilen Eksternal Defibrilatör (OED) cihazı ülkemizin gelişmiş sağlık altyapısını daha da ileriye taşıyan önemli bir teknoloji adımı olarak hayata geçirilmiştir. Projeyle birlikte vatandaşlarımızda ilk yardım bilincini güçlendirerek 'İlk yardım hayat kurtarır' anlayışını artık sadece bir motto değil, toplumumuzun ortak refleksi haline getirmek hedeflenmektedir. Yapılan planlama doğrultusunda ilimizde de sosyal hareketliliğin en yoğun olduğu Bayramyeri ve 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'na cihazların yerleştirilmesi tamamlanmış ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. OED cihazı Türkçe sesli komut sistemiyle hastanın kalp ritmini analiz ederek müdahale için şok gerekip gerekmediğine kendisi karar vermekte 112 ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar hastanın hayata tutunmasını sağlayan bir yaşam köprüsü görevi üstlenmektedir. Sesli yönlendirme sistemi sayesinde kullanıcıyı adım adım yönlendiren bu cihazlar, acil durumlarda vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Projenin ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Denizli'ye Yerli Defibrilatörler Yerleştirildi - Son Dakika

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