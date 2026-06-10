Deri Kanseri Tarama Programı Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Deri Kanseri Tarama Programı Başarıyla Tamamlandı

Deri Kanseri Tarama Programı Başarıyla Tamamlandı
10.06.2026 10:14
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ücretsiz deri kanseri tarama programı iki gün sürdü.

Türk Dermatoloji Derneği ve Avrupa Deri Kanseri Derneği'nin destekleriyle düzenlenen "Deri Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği tarafından iki gün süren ücretsiz deri kanseri tarama programı başarıyla tamamlandı.

Toplum sağlığını korumak ve deri kanserinde erken teşhisin önemine dikkat etmek amacıyla düzenlenen tarama programı, 08-09 Haziran 2026 tarihlerinde Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi dermatoloji polikliniklerinde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Suzan Demir Pektaş ve uzman dermatoloji hekimlerinin öncülüğünde yürütülen iki günlük yoğun programda, çok sayıda vatandaşa ulaşılarak kritik bir sağlık hizmeti sunuldu.

Tarama programı kapsamında özellikle; kendisinde veya ailesinde deri kanseri öyküsü bulunan, çocukluk çağında ağır güneş yanığı hikayesi olan ve vücudunda çok sayıda nevüs (ben) taşıyan yüksek riskli bireyler öncelikli olmak üzere, randevu oluşturan tüm vatandaşlar titizlikle muayene edildi.

Uzman hekimler tarafından gerçekleştirilen muayenelerde, gözle fark edilemeyen riskleri ortaya çıkaran ve erken tanıda hayati öneme sahip olan dermoskop cihazı kullanıldı.

Hastanenin güçlü teknolojik altyapısı sayesinde, yapılan tüm değerlendirmeler ve ben haritalamaları bilgisayarlı dermoskopi sistemiyle detaylı bir şekilde kayıt altına alındı. Tarama esnasında tespit edilen ve kanser şüphesi taşıyan lezyonlara ise zaman kaybetmeden müdahale edildi. Şüpheli lezyonlar, hastaların sağlığı için aynı gün içerisinde cerrahi olarak eksize edilerek (kesilip alınarak) ileri patolojik inceleme için laboratuvara gönderildi.

Hastane yönetimi adına tarama programını yerinde ziyaret eden Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ercan Saruhan, polikliniklerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Deri kanserinde erken tanının hayat kurtardığını vurgulayan Doç. Dr. Saruhan, toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik bu anlamlı ve vizyoner çalışmadan dolayı Prof. Dr. Suzan Demir Pektaş'a ve tüm Dermatoloji Klinik ekibine teşekkürlerini ve tebriklerini iletti.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği yetkilileri ise deri kanserinden korunmada güneşten doğru korunmanın ve düzenli ben muayenesinin önemini bir kez daha hatırlatarak, toplumsal farkındalık projelerine hız kesmeden devam edeceklerini belirttiler. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Deri Kanseri Tarama Programı Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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