Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti

Muş Devlet Hastanesi'ne sipariş teslimatı için giden bir moto kurye, hafta sonu hastanenin sakinliği ve hizmet yetersizliğiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kuryenin çektiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve çok sayıda yorum aldı.

YORUM YAPANLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Paylaşıma gelen yorumlarda iki farklı görüş öne çıktı. Bir kesim, hafta sonu hastanelerde hizmetin sınırlı olmasını eleştirerek "Hafta sonu hastanenin boş olmasını ben de hep saçma bulmuşumdur" ifadeleriyle kuryeye destek verdi. Bir diğer kesim ise kuryenin eleştirisine karşı çıkarak, "Sizin için hafta sonu poliklinik mi açsınlar? Personel izin yapmayacak mı?" diyerek sağlık çalışanlarının izin ve dinlenme hakkına dikkat çekti.