Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Sağlık

Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti

Haberin Videosunu İzleyin
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
09.01.2026 12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Muş Devlet Hastanesi'ne sipariş bırakmaya giden bir moto kuryenin, hafta sonu hastanenin neredeyse boş olduğunu söyleyerek yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler ''hizmet yetersizliği'' eleştirisiyle tartışma yaratırken, bazı kullanıcılar kuryeye hak verdi, bazıları ise ''personelin izin hakkı var'' diyerek tepki gösterdi.

Muş Devlet Hastanesi'ne sipariş teslimatı için giden bir moto kurye, hafta sonu hastanenin sakinliği ve hizmet yetersizliğiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kuryenin çektiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve çok sayıda yorum aldı.

YORUM YAPANLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Paylaşıma gelen yorumlarda iki farklı görüş öne çıktı. Bir kesim, hafta sonu hastanelerde hizmetin sınırlı olmasını eleştirerek "Hafta sonu hastanenin boş olmasını ben de hep saçma bulmuşumdur" ifadeleriyle kuryeye destek verdi. Bir diğer kesim ise kuryenin eleştirisine karşı çıkarak, "Sizin için hafta sonu poliklinik mi açsınlar? Personel izin yapmayacak mı?" diyerek sağlık çalışanlarının izin ve dinlenme hakkına dikkat çekti.

Son Dakika Sağlık Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Aa Aa:
    oradakiler insan degilmi onların ailesi yokmu hizmet devam edecek şekilde planlama yapılır tamam.ne zirvaliyorsunuz siz 41 28 Yanıtla
  • Uğur Yılmaz Uğur Yılmaz:
    boş boş konuşuyorsun ya insanlar izin yapmasın mı haftasonu olduğu belli bunu anlamamış olabilirsin normal :) 26 28 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş Mahmut Karakuş:
    iyi de hırto zaten dışarıdan girmek yasak içerden açılıyor o kapı senin yaptığın yanlış bir de çekmişsin 18 12 Yanıtla
    ahmet3131 ahmet3131:
    çekene değil de paylaşana ne demeli ???? 2 2
  • ayşe onat ayşe onat:
    sipariş teslimi için gitmişsin neye isyan ettiğinizi anlamadım. 16 6 Yanıtla
  • emir2003 emir2003:
    Denetim yapmış, başhekim yapmadığı. Helal olsun kardeşim 8 11 Yanıtla
    zcf795f8r9 zcf795f8r9:
    işgüzarlık yapmış senin gibi show peşinde kardeşin 2 5
