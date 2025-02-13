Devletten Anneye VIP Doğum Hizmeti

Sağlık

Normal doğum yapacak anneye devletten VIP hizmet

ADANA - Adana'nın Tufanbiyle ilçesinde normal doğum yapmak isteyen 39 haftalık hamile kadın, Kozan Devlet Hastanesi tarafından özel sağlık hizmeti aracıyla alınarak hastanedeki anne oteline getirildi.

Tufanbeyli'nin Doğanlı Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Saadet Birgin (25), 39 haftalık olan 4. bebeğini normal doğum ile dünyaya getirmeye karar verdi.

Kozan'a 130 kilometre uzaklıkta olan Tufanbeyli ilçesinin çetin kış şartları nedeniyle anne Saadet Birgin'e Tufanbeyli Aile Hekimi Dr. Melike Bekmezulaşan aracılığı ile ulaşan Sağlık Bakanlığı ekipleri, anneyi kontrolleri sonrası sağlık hizmet aracı ile Kozan Devlet Hastanesi anne oteline getirdi.

Kayınvalide Nurgül Birgen, 6 çocuk annesi olduğunu ve 2 çocuğunu dönemin imkansızlıkları nedeniyle evde doğurduğunu ifade ederek, "Gelinimi önce Allah'a, sonra devletime emanet ediyorum. Allah razı olsun, sağlıkla gelsin inşallah" dedi.

Anne adayı Saadet Birgin ise, "Devletimizden Allah razı olsun. Benim ve bebeğim için geldiler. Normal doğum yapmak istiyorum. Dördüncü bebeğim. Çok heyecanlıyım. Benim imkanlarım kısıtlı olduğu için buradan Kozan'a karda gitme imkanım yoktu. Çok büyük bir yardım oldu benim için. Allah hepinizden razı olsun. Özel otel konforunda ilk kez böyle bir doğumum olacak. Sancım geldi mi yanımda doktorum ve ebe olacak. Bu büyük bir rahatlama benim için. Sağlıkla bebeğimi bekleyeceğim" dedi.

Anne adayının takibini yapacak olan Uzman Doktor Hüseyin Kunter Tatar, normal doğum yapacak annelere üst düzey hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Tatar, "Annemizin sağlıkla bebeğinin dünyaya gelmesi için el birliği ile takibini yapacağız. Tıbbın gelişmesi ile hemşirelerimiz, ebelerimizle birlikte normal doğum yapacak olan annemize destek olacağız" diye konuştu.

Uzman Doktor Çağrı Yapar ise, bebeğin 3 kilogram ağırlığında olduğunu ve normal doğum için sürecin başarıyla ilerlediğini kaydederek, "Sağlık Bakanlığımızın Anne Dostu Hastane Projesi ve Anne Oteli ile normal doğum yapmak isteyen ama imkanı olmayan, uzakta olan riskli hamilelere çok güzel imkanlar sunuyor" dedi.