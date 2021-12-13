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Dicle Üniversitesinde Tüp Bebek Merkezi açıldı - Son Dakika

Dicle Üniversitesinde Tüp Bebek Merkezi açıldı

13.12.2021 10:08

Dicle Üniversitesinde Tüp Bebek Merkezi açıldı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde Tüp Bebek Merkezi açıldı.

Dicle Üniversitesinde Tüp Bebek Merkezi açıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde Tüp Bebek Merkezi açıldı.

Dicle Üniversitesinde Tüp Bebek Merkezi açılışı Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, DÜ Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın'ın katılımıyla gerçekleşti. DÜ Başhekimlik konferans salonunda başlayan etkinlikte hastane tanıtım videosunun ardından açılış konuşması yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, tüp bebek merkezinin bölge için önemli bir hizmet olduğunu kaydetti. Vali Karaloğlu, "Tüp bebek süreci özellikle anne için uzun bir süreç. Bunun şehirde ve bölgede insanın evine yakın bir merkezde olması çok önemli. Diyarbakır'dan bir ailenin diğer illere gidip tüp bebek merkezlerinde uygulamayı yapmasıyla kendi şehrinde bu uygulamayı yapması çok ciddi avantaj sağlayacak" dedi.

DÜ Rektör Mehmet Karakoç, tüp bebek merkezlerinin devlet kurumlarında açılışının öneminden bahsederek, özel sektörde alınan yüksek miktardaki ücretlere karşı suiistimali engellediğini de belirtti.

DÜ Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ ise bölgeye kazandırılan tüp bebek merkezinin eğitim ve sağlık açısından çok büyük önem sağladığını vurguladı.

Konuşmaların ardından yeni tüp bebek merkezi kurdeleler kesilerek hasta kabulüne başlandı.

Dicle Üniversitesinde Tüp Bebek Merkezi açıldı
Dicle Üniversitesinde Tüp Bebek Merkezi açıldı
Dicle Üniversitesinde Tüp Bebek Merkezi açıldı
Dicle Üniversitesinde Tüp Bebek Merkezi açıldı

Tüp Bebek Merkezi, Diyarbakır, Tüp Bebek, Dicle, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Dicle Üniversitesinde Tüp Bebek Merkezi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dicle Üniversitesinde Tüp Bebek Merkezi açıldı - Son Dakika
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