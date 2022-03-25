Dinamik Sıfır-Kovid Yaklaşımı Etkili ve Gerekli - Son Dakika

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) — Salgını kontrol altına almak için Çin'in ekonomik ve toplumsal kalkınmadan ödün verdiği yönünde Batılı ülkelerden gelen bazı iddialar, söz konusu yaklaşımın büyük ölçüde yanlış anlaşılmasından kaynaklanıyor. Hızlı ve hedefli müdahale tedbirleri dinamik sıfır-Kovid yaklaşımının özünü oluşturuyor. Tespit edilir edilmez salgını en başından engellemek için bir dizi tedbir belirlendi. Burada kilit nokta salgının erken tespit edilmesi ve ortadan kaldırılmasıdır. Bu yaklaşım, virüs kontrol edilemez hale gelmeden ve insanların hayatlarına daha büyük zarar vermeden önce, zamanında eylemler yoluyla ülke içinde salgının yeniden alevlendiği noktaları kapsıyor.

Çin'in dinamik sıfır-Kovid yaklaşımını kabul etmesinin nedeni insanı ve insan hayatını her şeyin üstünde tutma ilkesidir. Çin hükümeti için virüsle mücadelede tek bir hayat bile feda edilemez. Bu yaklaşımın amacı, salgını mümkün olan en kısa sürede ve topluma en düşük maliyetle kontrol altına almaktır. Münferit salgınların dinamik olarak ortadan kaldırılması, bunların büyük ölçekli bir yeniden canlanmaya dönüşmesini önleyebilir.

Ayrıca, salgının yayılmasının zamanında kontrol altına alınması, toplumu ve ekonomiyi ciddi şekilde etkilemeden iş yaşamının ve insanların günlük faaliyetlerinin mümkün olan en kısa sürede normale dönmesini sağlar.

Geçen yıllardaki salgınla mücadele çabaları, Çin'in ülke gerçeğiyle uyumlu yaklaşımının etkinliğini kanıtladı. Hem ülkenin ekonomik performansı hem de Kovid-19 ile mücadelesi, dinamik sıfır-Kovid yaklaşımının gücünü ve etkinliğini tam olarak gösterdi.

Çin, bölgesel küme enfeksiyonlarına etkin bir şekilde yanıt verdi ve elinden geldiğince insanların yaşamları ve sağlıkları için gerekli en iyi korumayı sağladı. Virüsle mücadele kazanılmadan önce ülke, önleme ve kontrolde asgari maliyetle azami etkiyi elde etmek ve sosyoekonomik kalkınma üzerindeki olumsuz etkiyi mümkün olduğunca azaltmak için daha etkin önlemler alacak.