Diş Sağlığında Erken Teşhis Önemli - Son Dakika
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Diş Sağlığında Erken Teşhis Önemli

Diş Sağlığında Erken Teşhis Önemli
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Uzman Diş Tabibi Gözde Özçiftci, diş tedavisinin erken teşhisle etkili olacağını vurguladı.

Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı Dt. Gözde Özçiftci Gürbuğa, restoratif diş tedavisi bölümünün temel amacının doğal diş dokusunu mümkün olduğunca koruyarak dişlerin estetik ve fonksiyonunu yeniden kazandırmak olduğunu söyledi.

Toplumda diş hekimine başvuruların önemli bir kısmını çürük, kırık dişler ve dolgu problemlerinin oluşturduğunu belirten Uzman Diş Tabibi Gözde Özçiftci Gürbuğa, birçok kişinin hangi durumlarda Restoratif Diş Tedavisi bölümüne başvurması gerektiğini bilmediğini ifade etti. Gürbuğa her hastaya ağız yapısı ve ihtiyacına uygun bireysel tedavi planlaması yapıldığını belirterek;" Diş çürüğü veya dişte siyahlaşma fark edilmesi, sıcak soğuk, tatlı veya ekşi gıdalara karşı hassasiyet oluşması, dişte kırık veya çatlak meydana gelmesi, eski dolgunun düşmesi yada kırılması, dolgu çevresinde yeniden çürük oluşması, ön dişlerde şekil veya renk bozuklukları, dişlerde aşınma veya madde kaybı görülmesi durumunda Restoratif diş tedavi bölümüne başvurabilirsiz" dedi.

"Amacımız dişi mümkün olduğunca ağızda tutmak"

Diş çürüklerinin erken dönemde tespit edildiğinde yalnızca dolgu tedavisiyle başarılı şekilde tedavi edilebileceğini ancak tedavi geciktirildiğinde çürüğün ilerleyerek dişin sinir dokusuna ulaşabildiğini ve daha kapsamlı işlemler gerekebileceğinin altını çizen Gürbuğa, 'Diş tedavilerinde erken teşhis büyük önem taşımaktadır' dedi. Diş çürüklerinin her zaman ağrı yapmayabileceğine de dikkat çeken Dt. Gürbuğa; "Vatandaşlarımız çoğu zaman dişi ağrımadığı sürece tedaviyi erteleyebiliyor. Oysa birçok çürük başlangıç döneminde belirti vermeden ilerleyebilir. Düzenli diş hekimi kontrolleri sayesinde sorunlar erken dönemde tespit edilerek daha basit ve koruyucu tedavilerle çözülebilir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli fırçalama, diş ipi kullanımı, dengeli beslenme ve rutin diş hekimi kontrollerinin büyük önem taşır. Sağlıklı bir gülüş için şikayet oluşmasını beklemeden düzenli kontrollerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hastane, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Diş Sağlığında Erken Teşhis Önemli - Son Dakika

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