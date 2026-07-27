Diş Sıkma: Altta Yatan Nedenler Önemli - Son Dakika
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Diş Sıkma: Altta Yatan Nedenler Önemli

Diş Sıkma: Altta Yatan Nedenler Önemli
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Prof. Dr. İrfan Koca, diş sıkmanın karmaşık nedenleri ve tedavi yöntemlerini açıkladı.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. İrfan Koca, "Diş sıkma (bruksizm), çoğu zaman yalnızca dişleri ilgilendiren bir sorun olarak değerlendirilse de güncel bilimsel veriler bunun çok daha karmaşık bir tablo olduğunu ortaya koyuyor. Stres, sinir sistemi, çene ve boyun kasları arasındaki fonksiyonel ilişki ile kas-iskelet sistemindeki biyomekanik dengesizlikler, diş sıkmanın ortaya çıkmasında ve devam etmesinde önemli rol oynayabiliyor" dedi.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. İrfan Koca, diş sıkmanın çoğu zaman buzdağının görünen kısmı olduğunu belirterek, "Diş sıkma tek başına bir hastalık değil, çoğu zaman altta yatan problemlerin dışa yansıyan bir belirtisidir. Sadece diş sıkmayı azaltmaya çalışıp stresi, boyun ve çene kaslarındaki gerginliği, miyofasiyal ağrıları ve postür bozukluklarını göz ardı edersek kalıcı başarı sağlamak zorlaşır" dedi.

Bruksizm tedavisinde ayrıntılı değerlendirmenin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Koca, "Çene ekleminin hareket açıklığı, çiğneme kasları, boyun ve omuz kuşağı, miyofasiyal tetik noktalar, postür ve gerektiğinde dişlerin kapanış ilişkisi birlikte değerlendirilmelidir. Çünkü çene eklemi, boyun ve omurga birbirini doğrudan etkileyen bir fonksiyonel zincirin parçalarıdır" ifadelerini kullandı.

Tedavinin kişiye özel planlanması gerektiğini belirten Koca, "Manuel terapi ve osteopatik yaklaşımlarla çene, boyun ve omurgadaki hareket kısıtlılıklarının giderilmesi, nöral terapi ile sinir sisteminin düzenleyici mekanizmalarının desteklenmesi, akupunktur, kuru iğneleme, germe ve gevşeme egzersizleri, postür eğitimi ve yaşam tarzı düzenlemeleri uygun hastalarda tedavinin önemli parçalarını oluşturur. Çiğneme kaslarının aşırı aktivitesi bulunan uygun hastalarda Botoks enjeksiyonları da uygulanabilir" şeklinde konuştu.

Diş hekimliğinin de tedavinin önemli bir paydaşı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Koca, gerekli görülen hastalarda oklüzal splint (gece plağı) uygulamasının dişleri korumak ve çene eklemine binen yükü azaltmak açısından faydalı olabileceğini, ancak tek başına her hastada kalıcı çözüm sağlamasının beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Koca, sabah çene yorgunluğu, baş ağrısı, boyun tutulması, çene ekleminden ses gelmesi veya diş aşınması yaşayan kişilerin yalnızca dişleri açısından değil, kas-iskelet sistemi yönünden de değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Kalıcı tedavi için görünen belirtiyi değil, onu ortaya çıkaran nedenleri tedavi etmek gerekir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Diş Sıkma: Altta Yatan Nedenler Önemli - Son Dakika

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