Dışkı testi ile pankreas kanserinin erken teşhisi mümkün olacak mı? - Son Dakika
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BBC

Dışkı testi ile pankreas kanserinin erken teşhisi mümkün olacak mı?

09.03.2022 14:13
Dışkı testi ile pankreas kanserinin erken teşhisi mümkün olacak mı?

Araştırmacılar, dışkı testinin, genelde ilk evrelerde tespit edilmesi güç olan pankreas kanserini ortaya çıkarmaya yardımcı olabileceğini söylüyor.

Araştırmacılara göre, dışkı testleri pankreas kanserinin erken teşhisi için doktorlara yardımcı olabilecek.

136 gönüllü üzerinde yapılan bir araştırmanın sonuçları Gut adındaki tıp dergisinde yayınlandı.

Buna göre, bağırsaklardaki bakterilerde gözlenen değişikliklerin, tümör oluşumuna işaret etmesi mümkün.

Pankreas kanseri genelde erken aşamalarda belirti göstermiyor. Bu nedenle, tespit edildiği zaman daha ilerlemiş ve tedavisi güç oluyor.

Kanser ilerlerken, hazımsızlık, bağırsak hareketlerinde değişiklik, karın veya sırt ağrısı görülebiliyor.

Ancak bunlar doğrudan pankreasa işaret etmediği için, teşhis gecikebiliyor.

Halen pankreas kanserinin en sık rastlanan şekli olan duktal adenokarsinomu teşhisi konulan her 20 kişiden en fazla biri beş yıldan fazla yaşıyor.

Erken teşhis, daha fazla kişinin kurtarılmasını sağlayabilir.

Araştırmayı yürüten İspanyol ekip, Madrid ve Barcelona kentlerindeki iki hastaneden gönüllü olan hastalarla çalıştı.

Hastaların sadece bir kısmında duktal adenokarsinomu vardı, diğerleri karşılaştırma amaçlı seçilmişti.

Araştırmacılar arada fark olup olmadığını belirlemek için gönüllülerden tükürük ve dışkı örnekleri aldı.

Farklı gen profili

Tükürük örneklerinden sonuç alınamadı. Ancak dışkılarda, pankreas kanserinin teşhisine yardımcı olabilecek farklılıklar gözlendi.

Bağırsak bakterileri, mantarlar ve diğer mikropların belirgin bir gen profili vardı ve kanserli olan hastaların hepsinde de hastalık hangi aşamada olursa olsun, bu profile rastlanıyordu.

Bu karakteristik mikrobiyom profilinin erken ortaya çıktığını belirten araştırmacılar, bu nedenle hastalığın da erken belirlenebileceği görüşünde, ancak daha fazla araştırma yapılmasını öneriyorlar.

Bu konuda şimdiden yapılan bazı araştırmalar da var.

Almanya'daki bağımsız araştırmacılar, az sayıda hasta üzerinde araştırmanın bulguları doğruladılar.

Japonya'da da benzeri denemeler yapılıyor.

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