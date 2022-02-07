'Dişlerdeki şekil bozuklukları psikolojik problemlere neden olabiliyor' - Son Dakika

Dişlerdeki renk ve şekil bozukluklarının kişilerde psikolojik rahatsızlara kadar varan problemlere neden olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Tosun Tosun, "Gülüş tasarımı, hekimlik ve sanatın birlikte uygulanarak, kişiye özel ideal gülüşü yenilemek ve sağlıklı bir gülümseme yaratmaktır. Mesleğe göre gülüş tasarımlarına ise son dönemde talep arttı dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tosun Tosun, son zamanların en popüler estetik uygulaması "gülüş tasarımı" hakkında açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Tosun Tosun, ağız ve dudak bölgesinde görüntü bozuklukları, orantısızlıklar, diş etlerinin normalden fazla görünmesi, dişlerde çapraşıklık, dişlerde renk bozuklukları gibi sorunları yaşayan kişilerin gülüş tasarımı için başvurduğu söyledi. Tosun, bu tarz gereksinimi olanların her yaş grubundan olabildiğini de sözlerine ekledi. Yaş konusunda ise 18 yaşın bir kıstas olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

Gülüş tasarımının uygulama aşamalarını da açıklayan Tosun, uygulama yapılmadan önce kişilere "fasiyal analiz" yapıldığını söyleyerek, "Yüzünü bir bütün olarak değerlendirip, 'gülüşünü' bu hesaplamalar doğrultusunda tasarlıyoruz" diye konuştu.

Kişilerin, estetik gülüş ifadesini belirlerken yüz hatları, cinsiyet, yaş, gülüş simetrisi, dişlerin sıralanışı ve renkleri, dudaklarla diş etleri faktörlerinin dikkate alındığının altını çizen Tosun, ideal gülüşü de tanımlayarak "İdeal bir gülümsemede çoğu zaman, üst dudakların serbest kenarı altında, diş etleri gözükmeksizin, üst dişlerin görünmesi; dişlerde simetri ve yatay düzleme paralellik, üst dişlerin kesici kenarlarının alt dudağın serbest kenarını takip eden ve harmonik olarak iniş-çıkışlar izlemesi gibi özelliklerin yer alması istenir" bilgilerini paylaştı.

DOĞRU ADRES ESTETİSYEN Mİ; DİŞ HEKİMİ Mİ?

"Gülüş tasarımının doğru adresi estetisyenler mi? diş hekimleri mi?" sorusunu yanıtlayan Tosun, "Gülüş tasarımının en önemli parçası dişler, dolayısı ile diş hekimi bu işlemin ayrılmaz bir parçası. Hatta ülkemizde 2011 ocak ayında diş hekimlerinin görev alanını tarif eden kanundaki değişiklikle bu alanda diş hekimleri de yetkili kılındılar. Özetle gülüş tasarımı bir ekip çalışması olarak yapılabileceği gibi bu konuda yeterli eğitimi almış bir diş hekimi tek başına da yapabilir" dedi.

"MESLEĞİNİZE GÖRE GÜLÜŞÜNÜZÜ TASARLAYABİLİRSİNİZ"

"Mesleğe göre gülüş tasarlama" hakkında da açıklamalarda bulunan Tosun, yönetici kadrosundaki kişilerin diş estetiğini planlarken, keser dişlerinde daha köşeli dişleri, köpek dişlerinde ise daha sivri dişleri tercih ettiklerini ve bu sayede kişilerin daha otoriter bir görünüme sahip olmasını sağlamış olduklarını belirtti. Tosun, satış temsilcileri ve hizmet sektöründe çalışan kişilerde ise genellikle yuvarlak hatlı ve geniş dişler seçtiklerini bu kişilerde diş rengi olarak da beyaz tonları tercih ettiklerini dile getirdi.