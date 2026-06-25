Diyabet Okulu Eğitimleri Tamamlandı - Son Dakika
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Diyabet Okulu Eğitimleri Tamamlandı

Diyabet Okulu Eğitimleri Tamamlandı
25.06.2026 08:18
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Bayburt Devlet Hastanesi'nde diyabetli hastalara eğitim verildi, katılanlara diplomalar verildi.

Bayburt Devlet Hastanesinde diyabetli hasta ve hasta yakınlarına yönelik düzenlenen haziran ayı Diyabet Okulu eğitimleri tamamlandı. Eğitimlere katılan hastalara program sonunda diplomaları verildi.

Bayburt Devlet Hastanesi bünyesinde sürdürülen eğitimde, diyabet hastalarının günlük yaşamda hastalıkla daha bilinçli mücadele edebilmesi için bilgilendirme yapıldı. Eğitimde, kan şekeri takibi, beslenme düzeni, ilaç kullanımı, fiziksel aktivite, diyabetin yol açabileceği riskler ve düzenli kontrolün önemi ele alındı.

Hastaların ilgi gösterdiği eğitimde, diyabette dikkat edilmesi gereken hususlar sağlık personeli tarafından anlatıldı. Katılımcılara, hastalığın kontrol altında tutulmasında doğru beslenmenin, düzenli ölçümün ve hekim takibinin önemi anlatıldı.

Eğitimleri tamamlayan hastalar için hastanenin konferans salonunda diploma töreni düzenlendi. Hastalara diplomaları, Diyabet Okulu eğitimcileri İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Efe Kaan, Diyabet Eğitim Hemşiresi Zübeyda Kahveci ve Diyetisyen İrem Şahin tarafından takdim edildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Diyabet Okulu Eğitimleri Tamamlandı - Son Dakika

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