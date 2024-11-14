Diyabet Türkiye'de Hızla Artıyor

Sağlık

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, diyabetin Avrupa'da en hızlı Türkiye'de arttığını belirterek, hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme ve obezitedeki artışın bunun en büyük sebepleri olduğunu bildirdi.

Saydan, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, hayat boyu tedavi gerektiren diyabetin tüm dünyada artan bir sağlık sorunu olduğuna dikkati çekti.

Uluslararası Diyabet Federasyonu verilerine göre, dünyada 425 milyon diyabetli olduğunu, bunun 2040'ta 642 milyona ulaşmasının öngörüldüğünü aktaran Saydan, ayrıca 318 milyon kişinin de insülin toleransı bozukluğuna sahip olduğunu belirtti.

Federasyona göre her 11 yetişkinden birinin diyabetli olduğunu ve her iki yetişkinden birinin diyabet olduğunu bilmediğini ifade eden Saydan, "?Diyabet, tüm Avrupa ülkeleri içinde en hızlı artışı ise Türkiye'de göstermekte olup hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme ve obezitedeki artış bunun en büyük sebebidir. Bilimsel çalışmalarla ülkemizde 7 milyonun üzerinde diyabetli olduğu, yaklaşık 3 milyon kişinin ise diyabetli olduğundan haberdar olmadığı tespit edilmiştir." bilgisini verdi.

Şeker ölçüm cihazları

Diyabet hastalarının kullandığı şeker ölçüm cihazlarının fiyatının 300 ile 700 lira arasında değiştiğini belirten Saydan, SGK'nin bu cihazlarda kullanılan ölçüm çubuğunu karşıladığını, ancak cihazların bedelini karşılamadığını savundu.

Saydan, şeker ölçüm cihazlarının eczanelerden temin edilmesinin de sağlanmasını istediklerini aktararak, "SGK tarafından şeker ölçüm cihazı ve iğne ucu bilmecesinin çözülmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.