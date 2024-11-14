Diyabet Türkiye'de Hızla Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Diyabet Türkiye'de Hızla Artıyor

TEİS Başkanı Saydan, diyabetin Türkiye'de en hızlı arttığını ve hareketsiz yaşamın etkili olduğunu belirtti.

14.11.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, diyabetin Avrupa'da en hızlı Türkiye'de arttığını belirterek, hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme ve obezitedeki artışın bunun en büyük sebepleri olduğunu bildirdi.

Saydan, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, hayat boyu tedavi gerektiren diyabetin tüm dünyada artan bir sağlık sorunu olduğuna dikkati çekti.

Uluslararası Diyabet Federasyonu verilerine göre, dünyada 425 milyon diyabetli olduğunu, bunun 2040'ta 642 milyona ulaşmasının öngörüldüğünü aktaran Saydan, ayrıca 318 milyon kişinin de insülin toleransı bozukluğuna sahip olduğunu belirtti.

Federasyona göre her 11 yetişkinden birinin diyabetli olduğunu ve her iki yetişkinden birinin diyabet olduğunu bilmediğini ifade eden Saydan, "?Diyabet, tüm Avrupa ülkeleri içinde en hızlı artışı ise Türkiye'de göstermekte olup hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme ve obezitedeki artış bunun en büyük sebebidir. Bilimsel çalışmalarla ülkemizde 7 milyonun üzerinde diyabetli olduğu, yaklaşık 3 milyon kişinin ise diyabetli olduğundan haberdar olmadığı tespit edilmiştir." bilgisini verdi.

Şeker ölçüm cihazları

Diyabet hastalarının kullandığı şeker ölçüm cihazlarının fiyatının 300 ile 700 lira arasında değiştiğini belirten Saydan, SGK'nin bu cihazlarda kullanılan ölçüm çubuğunu karşıladığını, ancak cihazların bedelini karşılamadığını savundu.

Saydan, şeker ölçüm cihazlarının eczanelerden temin edilmesinin de sağlanmasını istediklerini aktararak, "SGK tarafından şeker ölçüm cihazı ve iğne ucu bilmecesinin çözülmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Nurten Saydan, Türkiye, Eğitim, Sağlık, TEİS, TEİS, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Diyabet Türkiye'de Hızla Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:06 13 yaşında AIDS’ten hayatını kaybeden çocukla ilgili yeni gelişme 13 yaşında AIDS'ten hayatını kaybeden çocukla ilgili yeni gelişme
12:33 Ankara ve İstanbul’un ardından Beykoz Belediyesi’ne de inceleme başlatıldı Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı
12:00 MSB’den “Yeni harekat gelecek mi“ sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır MSB'den "Yeni harekat gelecek mi?" sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır
11:16 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler
11:15 Bakan Tekin’den CHP’li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt
17:47 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
17:38 Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
17:18 Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın
17:14 Hep kazanan Musk’a kötü haber Hep kazanan Musk'a kötü haber!
17:06 Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti
17:06 Galatasaraylı Yiğit’in organları 4 çocuğa umut oldu Galatasaraylı Yiğit'in organları 4 çocuğa umut oldu
17:05 Özlem Zengin’den İzmir’deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: ’Sebep Sadece Ekonomik Değil’ Özlem Zengin'den İzmir'deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: 'Sebep Sadece Ekonomik Değil'
17:01 Mahruki’ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma Mahruki'ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 13:25:19. #1.13#
SON DAKİKA: Diyabet Türkiye'de Hızla Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.