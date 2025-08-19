Diyarbakır'da 6.5 Kg Kitle Ameliyatla Alındı

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ameliyatla 50 yaşındaki Rubeyda Özün'ün karnından 6 kilo 500 gram kitle çıkarıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muş'ta yaşayan Özün, zamanla karın bölgesinin şişmesi üzerine kilo aldığını düşündü.

Daha sonra karnında başlayan ağrı nedeniyle hastaneye başvuran Özün'ün yapılan tetkiklerinde karnında büyük bir kitle tespit edildi.

Bunun üzerine hasta Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Kliniği'ne sevk edildi.

Klinik sorumlusu Doç. Dr. Sedat Akgöl tarafından yapılan ameliyatla hastanın karnından 6 kilo 500 gram kitle çıkarıldı.

Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Özün, taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç.Dr. Akgöl, hastanın şikayetleri basit bir kilo artışı gibi görünse de yapılan tetkiklerle ciddi bir kitle tespit edildiğini belirterek, "Erken ve doğru yönlendirme sayesinde operasyonu hızla planladık ve başarılı bir şekilde tamamladık." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Kliniğin bölge illerinden gelen hastalar için önemli bir sağlık merkezi olarak hizmet vermeyi sürdürdüğü belirtildi.