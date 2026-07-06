Diyarbakır'da Ani Kalp Durmalarına OED Desteği - Son Dakika
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Diyarbakır'da Ani Kalp Durmalarına OED Desteği

Diyarbakır\'da Ani Kalp Durmalarına OED Desteği
06.07.2026 12:20
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Diyarbakır'da 3 noktaya yerleştirilen OED cihazları, ani kalp durmalarında hayatta kalma şansını artırıyor.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, hastane dışında meydana gelebilecek ani kalp durmalarında erken müdahaleyi mümkün kılmak ve hayatta kalma oranlarını artırmak amacıyla önemli bir uygulamayı hayata geçirdi. Diyarbakır'da insan yoğunluğunun bulunduğu 3 noktaya yerleştirilen yerli üretim Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazı, ani kalp durmasında sağlık personeli vakaya müdahale edinceye kadar geçen sürede kullanılacak.

Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN işbirliğiyle Türk mühendisler tarafından yerli imkanlarla üretilen OED, hastanın kalp ritmini geri getirebilmek için sesli komutlarla yönlendirme yapabiliyor. Bu sayede, ilk yardım eğitimi olmayan kişiler de bu cihazı kullanabiliyor. Ani kalp durmalarında ilk dakikaların hayati önem taşıdığına dikkat çekilen uygulama kapsamında, temel yaşam desteği ile birlikte gerektiğinde otomatik olarak şok uygulayabilen OED cihazlarının kullanılması sayesinde hastaların yaşama tutunma şansı önemli ölçüde artıyor. Erken müdahale yalnızca ölüm riskini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda kalıcı nörolojik hasarların önlenmesine de katkı sağlıyor. Diyarbakır'da ilk etapta üç farklı noktaya yerleştirilen cihazlar, vatandaşların kullanımına sunuldu. OED cihazları, Park 75 (Kayapınar) Anıtpark (Valilik Karşısı/ Yenişehir), Mar Petyun Keldani Kilisesi Karşısı (Sur) noktalarında vatandaşların erişimine açık olarak hizmet veriyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Diyarbakır İl Sağlık Müdürü ve Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Emre Asiltürk, ani kalp durmalarında zamanın en kritik unsur olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ani kalp durmalarında geçen her dakika, hastanın hayatta kalma ihtimalini önemli ölçüde azaltmaktadır. Ambulans ekiplerimiz en kısa sürede olay yerine ulaşmak için büyük bir gayret gösterse de, ilk birkaç dakikada yapılacak doğru müdahale hayat kurtarmaktadır. Bu nedenle OED cihazlarının toplumun kolay ulaşabileceği alanlarda bulunması büyük önem taşımaktadır. Bu cihazlar, temel yaşam desteğiyle birlikte kullanıldığında hayatta kalma oranlarını ciddi ölçüde artırmaktadır. Amacımız, ilkyardım bilincini yaygınlaştırmak ve vatandaşlarımızın acil durumlarda etkin müdahalede bulunabilmesini sağlamaktır."

Asiltürk, vatandaşların ilkyardım eğitimlerine katılmasının önemine de vurgu yaparak, bilinçli bireylerin oluşturduğu güçlü bir toplum yapısının acil sağlık hizmetlerinin en önemli tamamlayıcısı olduğunu ifade etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Teknoloji, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Diyarbakır'da Ani Kalp Durmalarına OED Desteği - Son Dakika

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