Diyarbakır'da diyabet ve diyaliz hastasının ayak başparmağı kesilmekten kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da diyabet ve diyaliz hastasının ayak başparmağı kesilmekten kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır\'da diyabet ve diyaliz hastasının ayak başparmağı kesilmekten kurtarıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki diyabet ve diyaliz hastasının kesilmesi planlanan ayak başparmağı, Gazi Yaşargil Hastanesi'nde uygulanan tedaviyle kurtarıldı. Tedavisi süren hasta, durumunun iyi olduğunu ve parmağının kesilmekten kurtulduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaşayan Hasan Polat, diyabete bağlı ayak rahatsızlığı nedeniyle çeşitli hastanelere başvurdu. Ayak başparmağının kesilmesi gerektiği söylenen Polat'ın parmağı, uygulanan multidisipliner tedaviyle ampute edilmeden iyileştirildi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Hasan Polat, hayvancılık yapmak üzere Erzurum'a gitti. Burada diyabete bağlı ayak rahatsızlığı yaşayan Polat, çeşitli hastanelere başvurdu. Yapılan muayenelerde Polat'a ayak başparmağının kesilmesi gerektiği söylendi. Aynı zamanda diyaliz hastası olan Polat, tavsiye üzerine Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede Ortopedi Uzm. Dr. Erdal Gedikoğlu ve ekibi tarafından değerlendirilen Polat için multidisipliner bir tedavi süreci başlatıldı. Ekip tarafından yürütülen tedavi sonucunda Polat'ın ayak başparmağının ampute edilmesine gerek kalmadı. Tedavinin ardından Hasan Polat'ın kesilmesi planlanan ayak başparmağı iyileştirildi.

Op. Dr. Erdal Gedikoğlu, diyabet hastalığının ciddi bir hastalık olduğunu ve uzuv kaybı yaşatabilecek bir hastalık olduğunu söyledi. Gedikoğlu, "Hastalar ilk bize başvurduklarında, genelde öncelikle diyabetin komplikasyonları açısından değerlendiriyoruz. Ayaklardaki damar tıkanıklığı ve sinirlerin etkilenmiş olması nedeniyle hemen ilgili konsültasyonlarımızı istiyoruz. Özellikle radyoloji uzmanlarımızdan anjiyo veya doppler ultrason ile damarların açık olup olmadığını kontrol etmelerini istiyoruz. Damarlar açık değilse gerekli müdahaleler yapılarak damarlar açılıyor. Enfeksiyon Hastalıkları bölümünden konsültasyon isteniyor. Enfeksiyon varsa kültür alınıyor ve buna göre müdahale ediliyor" dedi.

Gedikoğlu, Hasan Polat'ın nefrolojide diyaliz nedeniyle yatan bir hastaydı olduğunu, diyaliz hastalarında diyabet hastalığının daha zor bir süreç olduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Biz diyaliz hastalarından biraz daha çekiniriz. Niye? Çünkü amputasyon yaptığımız zaman o seviye hemen hızla ilerleyebilir. Örneğin ayağını keseriz, dize kadar ilerler. Dizini keseriz, kalçaya kadar ilerler. Bunu sürekli diyaliz hastalarının üzerinde söylüyorum. Hasan bey de yine diyaliz hastası olduğu için kendisine çok hızlı müdahale etmemiz gerektiğini biliyorduk. O yüzden ekipçe hemen hızlı bir şekilde müdahale ettik. Çünkü daha önce amputasyon, yani ayağının veya parmağının kesileceği söylenmişti. Bizim kliniğimizde bu konuda çok tecrübeli arkadaşlarımız var. Yara bakım uzmanlarımız, diyetisyenlerimiz hep beraber hastaya müdahalemizi yaptık. Lokal anestezi altında yarayı temizleyip debridmanını yaptık. Hiperbarik oksijen tedavisi için Hastanemizde hiperbarik oksijen tedavi merkezimiz de aktif olarak çalışmakta. Onlarla görüşüp hızlı bir şekilde hiperbarik oksijen tedavisi programına aldık. Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili konsültasyonları istedikten sonra hemen antibiyotik tedavisine başladık. ve hastamızın parmağını kurtardık."

"Diyabet hastalarında ayak bakımı çok önemli"

Gedikoğlu, diyabet hastalığının ilgi gerektirdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Hasta, çoğu zaman randevusuz bile gelse, hastaya hemen gerekli müdahalemizi yaparız. Bu konuda randevuyu da beklemeyiz. Çünkü bazı hastalar acildir. Biz onların farkındayız. Çünkü diyabet hızlı bir şekilde ilerler ve bir şekilde müdahale edilmezse, hastanın erken dönemde uzvunu kaybetme ihtimali vardır. Diyabet hastası olan vatandaşlarımız için temelde ayak bakımı çok önemli. Basit bir yaralanmada bile çok ciddi komplikasyonlar gelişebileceğini bilmeleri gerekiyor. Her akşam mutlaka parmak aralarını kontrol etmeleri gerekiyor. Ayaklarını, ılık suyla yıkadıktan sonra havluyla tertemiz kurulamaları gerekiyor. Dar ayakkabılar giymemeleri gerekiyor. Ufak bir yaralanmada bile, küçük bir çivi batması, küçük bir tırnak enfeksiyonu bile bazen çok ciddi, ayakta yaygın bir enfeksiyona neden olabiliyor. Hatta çoğu zaman antibiyotiklere de dirençli, miks tip dediğimiz geniş yelpazede bir mikrobiyal enfeksiyonla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bazen antibiyotikler de tek başına çözüm olmuyor. Aynı anda hem cerrahi hem antibiyotik tedavisi hem de damarların açık olması gerekiyor. Bu konuda multidisipliner bir yaklaşımla hastaya gerekli müdahaleler yapılır."

Tedavisi süren Hasan Polat ise durumunun iyi olduğunu ve ayak parmağının ampute edilmekten kurtulduğunu söyledi. Polat, "Hayvancılıkla uğraşıyorum. Erzurum yaylasına gittim orada hastalandım çeşitli hastanelere gittim ayak başparmağının kesileceğini söylediler. Diyarbakır'a geldim. Yaklaşık 2 haftadır tedavi görüyorum. Bayağı ilerleme oldu. Nereye gitsem parmağımın kesileceği söylendi ama doktorumuzun yanına geldim çok ilgilendi ve müdahale etti. Parmağımı kesilmekten kurtardı. Kesilecek parmak olmadığını söyledi ve çok mutlu oldum. Şuan çok iyiyim. Her şey çok güzel gidiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Gazi YaşargilDiyarbakırHastaneDiyalizDiyalizÇermikGüncelSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygulama noktasında silahlı saldırı 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Buraya kadarmış Güle güle Montella Buraya kadarmış! Güle güle Montella
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü Yedek kulübesinde okey oynadı Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı
Suçu çok ağır Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek
Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
TFF düğmeye bastı Montella’nın yerine Arda Turan geliyor TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor
Evrakları yakarken suçüstü Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
11:38
AK Parti’de tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri tezahüratla kesildi: İzmir bugün bir başka
AK Parti'de tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri tezahüratla kesildi: İzmir bugün bir başka
11:30
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
11:26
PKK silahları tamamen bırakıyor DEM Partili Bakırhan tarih verdi
PKK silahları tamamen bırakıyor! DEM Partili Bakırhan tarih verdi
10:52
AK Parti rozeti takacak Cemil Tugay’dan ilk sözler: İzmir’i güzel şeyler bekliyor
AK Parti rozeti takacak Cemil Tugay'dan ilk sözler: İzmir'i güzel şeyler bekliyor
10:44
Türkiye’de denizden hazine çıktı Hemen teslim etti
Türkiye'de denizden hazine çıktı! Hemen teslim etti
10:26
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?
10:24
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi’nde
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde
10:12
Evrakları yakarken suçüstü Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 12:15:46. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da diyabet ve diyaliz hastasının ayak başparmağı kesilmekten kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei