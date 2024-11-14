Diyarbakır'da İnme Farkındalık Standı Açıldı - Son Dakika
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Sağlık

Diyarbakır'da İnme Farkındalık Standı Açıldı

Diyarbakır\'da İnme Farkındalık Standı Açıldı

Dicle Üniversitesi, beyin damarı tıkanıklığına dikkat çekmek için inme farkındalık standı kurdu.

14.11.2024 14:49
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DİYARBAKIR'da, Dicle Üniversitesi Hastanesi İnme Merkezi tarafından beyin damarı tıkanıklığıyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla stant açıldı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Dicle Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve İnme Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Eşref Akıl, inmenin yaygın ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, "İnme ortalama her 100 binde 250 kişide görülüyor. Yani her 6 kişiden biri yaşamı boyunca inme geçirme riski taşıyor. Bu nedenle halkın inme riskini azaltmak için gerekli önlemleri öğrenmesi büyük önem taşıyor. İnme, ciddi engellilik ve hayati risk oluşturabiliyor. Dolayısıyla, sigarayı bırakmak, tansiyonu kontrol altında tutmak, tuz tüketimini azaltmak ve sağlıklı bir kiloyu korumak gibi adımlar atarak inme riski önemli ölçüde azaltılabilir. İşte bu nedenle farkındalık yaratmak için bu standı kurduk" dedi.

'ARTIK DAMARLAR AÇILABİLİYOR'

Önceden inme tedavisinin oldukça zor olduğunu belirten Prof. Dr. Akıl, "Yaklaşık 6 yıldır girişimsel nöroloji kapsamında tıkalı olan beyin damarlarını açma işlemi uyguluyoruz. Diyarbakır'da bu tedavi ilk olarak Dicle Üniversitesi'nde başlatıldı, ve şimdi Araştırma Hastanesi'nde de bu hizmet veriliyor. İlk 6 saatte müdahale gerektirdiği için 7/24 acil anjiyo hizmeti sağlıyoruz. Eskiden inme tedavi edilemez bir hastalık olarak görülüyordu; gelen hastalara yalnızca tansiyon kontrolü yapılabiliyordu. Ancak 2015'ten bu yana damar açma işlemiyle inme tedavisinde önemli bir yol kat edildi. Bu da inmeye olan farkındalığı artırdı. Çünkü her dakika ortalama 2 milyon beyin hücresi ölüyor, dolayısıyla erken müdahale hayat kurtarıyor. Yüz felci, kol güçsüzlüğü veya konuşma bozukluğu gibi belirtiler görüldüğünde, kişinin hemen 112'yi arayıp durumu bildirmesi önemli. Bu sayede, uygun tedavi yapılabilecek bir merkeze yönlendirilebilir" diye konuştu.

Haber- Kamera: Selim KAYA- Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Diyarbakır'da İnme Farkındalık Standı Açıldı - Son Dakika

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