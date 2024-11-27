Diyarbakır\'da Kalça Kemiği Kırılan Yaşlı Kadına Acil Helikopterli Müdahale

Sağlık

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde kalça kemiği kırılan Talia Zengin (77), ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Kulp ilçesinde Talia Zengin, evde yürüdüğü sırada dengesini kaybedip düştü. Kulp Dr. Abdullah Biroğul İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalça kemiğinin kırıldığı tespit edilen Zengin'in Diyarbakır'a sevki istendi. Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı 'Sağlık komuta' ile yapılan görüşmelerin ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopter, kısa sürede ilçeye ulaştı. Helikoptere alınan Zengin, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nin helikopter pistinde bekleyen sağlık ekibine teslim edildi. Zengin, ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.