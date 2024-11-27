Diyarbakır'da Kalça Kemiği Kırılan Yaşlı Kadına Acil Helikopterli Müdahale - Son Dakika
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Sağlık

Diyarbakır'da Kalça Kemiği Kırılan Yaşlı Kadına Acil Helikopterli Müdahale

Diyarbakır\'da Kalça Kemiği Kırılan Yaşlı Kadına Acil Helikopterli Müdahale

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dengesini kaybederek düşen 77 yaşındaki Talia Zengin'in kalça kemiği kırıldı. Ambulans helikopterle hastaneye ulaştırılan Zengin, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

27.11.2024 13:33  Güncelleme: 13:35
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DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde kalça kemiği kırılan Talia Zengin (77), ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Kulp ilçesinde Talia Zengin, evde yürüdüğü sırada dengesini kaybedip düştü. Kulp Dr. Abdullah Biroğul İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalça kemiğinin kırıldığı tespit edilen Zengin'in Diyarbakır'a sevki istendi. Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı 'Sağlık komuta' ile yapılan görüşmelerin ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopter, kısa sürede ilçeye ulaştı. Helikoptere alınan Zengin, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nin helikopter pistinde bekleyen sağlık ekibine teslim edildi. Zengin, ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Diyarbakır'da Kalça Kemiği Kırılan Yaşlı Kadına Acil Helikopterli Müdahale - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kalça Kemiği Kırılan Yaşlı Kadına Acil Helikopterli Müdahale - Son Dakika
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