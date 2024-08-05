Sağlık

Diyarbakır'da kalp krizi geçiren 72 yaşındaki adam ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kalp krizi geçiren 72 yaşındaki Ramazan Mayuş, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İlçedeki evinde kalp krizi geçiren Ramazan Mayuş (72), Lice İlçe Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tedavi için ambulans helikopter istendi. Ambulans helikopterle ilçeden alınan Mayuş, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi helikopter pistine getirildi.

Burada bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Mayuş, kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.