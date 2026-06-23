Diyarbakır'da 'Sağlıklı Yaşa' Kampanyası Başladı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 'Sağlıklı Yaşa' Kampanyası Başladı

Diyarbakır\'da \'Sağlıklı Yaşa\' Kampanyası Başladı
23.06.2026 10:32
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Sağlık Bakanlığı'nın kampanyasıyla Diyarbakır'da hareket yaşı ölçümleri ve sağlıklı yaşam bilgilendirmesi yapılıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası, Diyarbakır'da da hızla devam ediyor.

10 Haziran-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında uygulanacak kampanya kapsamında, meydanlar, alışveriş merkezleri, parklar, camiler, pazar yerleri, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, üniversite kampüsü ile vatandaşların yoğun olduğu farklı noktalarda bilgilendirme ve ölçüm stantları kuruldu. İl ve ilçe merkezlerindeki farklı noktalarda kurulan stantlar ile bireylerin fiziksel uygunluk düzeylerinin belirlenmesi ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Kurulan stantlarda, fizyoterapist ve sağlık personeli tarafından vatandaşlara yönelik çeşitli fiziksel değerlendirme testleri uygulanıyor. Bu kapsamda, tek ayak üzerinde denge testi, el dinamometresi ile kavrama kuvveti ölçümü ve 30 saniye otur-kalk testi gerçekleştirilerek katılımcıların "hareket yaşı" belirleniyor. Yapılan değerlendirmeler sonucunda fiziksel aktivite desteğine ihtiyaç duyduğu belirlenen bireyler, Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendiriliyor. Kampanya kapsamında il ve ilçe merkezlerinde 21 ekip görev yaparken, ekipler tarafından, çeşitli kurumlar ziyaret edilerek çalışanlara da yerinde test uygulamaları gerçekleştiriliyor. Bir ay sürecek olan kampanya ile toplum genelinde hareketli yaşamın teşvik edilmesi ve kronik hastalık risklerinin azaltılması yanında bireylerin fiziksel uygunluk düzeylerinin belirlenmesi ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Kampanya hakkında açıklamada bulunan Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Emre Asiltürk; "10 Temmuza kadar devam edecek kampanya kapsamında İlimizin farklı noktalarında 21 ekibimizle sahadayız. Toplumda fiziksel aktivite bilincini artırmak ve vatandaşlarımızı daha aktif bir yaşama teşvik etmek ve hareket ölçümlerinin yanı sıra sağlıklı yaşam konusunda danışmanlık hizmeti de sunuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı hareket yaşını öğrenmeleri için stantlarımıza davet ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Diyarbakır'da 'Sağlıklı Yaşa' Kampanyası Başladı - Son Dakika

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