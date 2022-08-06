Diyarbakır'da sıcaklarla birlikte göz kuruluğu şikayeti pik seviyede - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da sıcaklarla birlikte göz kuruluğu şikayeti pik seviyede

06.08.2022 12:18
Diyarbakır'da sıcaklarla birlikte göz kuruluğu şikayeti pik seviyede

Diyarbakır'da sıcaklarla birlikte göz kuruluğu şikayeti pik seviyede Aşırı sıcaklar göz sağlığını etkiledi Op. Dr. Yusuf Onay: "Göz kuruluğu şikayeti Ağustos ayıyla birlikte en yüksek seviyeye ulaşmakta" Diyarbakır'da aşırı sıcaklar göz kuruluğu rahatsızlığındaki artışları da beraberinde getirdi.

Diyarbakır'da sıcaklarla birlikte göz kuruluğu şikayeti pik seviyede

Aşırı sıcaklar göz sağlığını etkiledi

Op. Dr. Yusuf Onay:

"Göz kuruluğu şikayeti Ağustos ayıyla birlikte en yüksek seviyeye ulaşmakta"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da aşırı sıcaklar göz kuruluğu rahatsızlığındaki artışları da beraberinde getirdi. Op. Dr. Yusuf Onay, korunmak için güneş gözlüğü ve bazı iş kollarında çalışanlara koruyucu gözlükler önerdi.

Güneydoğu Anadolu bölgesi aşırı sıcakların etkisi altındayken Diyarbakır'da da sıcaklar 40 derecenin üstünde seyrediyor. Aşırı sıcaklar birçok hastalığı tetiklerken bunlardan biri de göz kuruluğu. Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde Göz Hastalıkları Bölümünde görevli Op. Dr. Yusuf Onay, aşırı sıcaklarla birlikte göz kuruluğu şikayetlerinin artığını ve Ağustos ayıyla birlikte en yüksek seviye olduğuna dikkat çekti.

Dr. Onay, göz kuruluğu, gözü nemlendiren gözyaşı tabakasının az olması veya gözyaşı kalitesinin bozuk olmasına bağlı hastalarda görülen yanma, ağrı, batma, kızarıklık gibi genel şikayetler olan bir hastalık olduğunu söyledi. Dr. Onay, "Diyarbakır'da gözlemlediğim kadarıyla sık görülmekte. Bahar ayından beri alerjiyle birlikte bir artış görülmekte. Bu konuyla ilgili özellikle bir aydır çok başvuru olmakta. Göz kuruluğunun asıl sebepleri ya gözyaşı az, ya da gözyaşı var ama kalitesi bozuk. Sıcaklarla beraber gözün üstündeki gözyaşının buharlaşmasının artmasıyla göz kuruluğu şikayeti gittikçe artmakta. Ağustos ayıyla birlikte en yüksek seviyeye ulaşmakta. Göz kuruluğu olan hastaların yıl içinde bu şikayetleri var. Yaz aylarında hastaların ilaç ihtiyacı, doktora başvurma ihtiyacı daha da artmakta" dedi.

"Mevsimlik işçilerde göz kuruluğu çok daha fazla görülmekte"

Daha önce göz kuruluğu olmayan hastalarda bile bu aylarda ilaç kullanmak için başvuru yapıldığını ifade eden Dr. Onay, "Havuza girdikten sonra, göl sularına girdikten sonra bize gelen hastalarda bir sürü viral konjektif dediğimiz gözlerde ağrı, çapaklanma, göz kapaklarında şişme ve en çok insanların beraber girdiği yerlerde oluyor. Normalde yüzerken temiz olmayan su kaynaklarında gözün kapalı tutulmasında fayda var. ya da yüzme gözlüğü kullanılabilir. Tarlada güneşin altında çalışan mevsimlik işçiler bu gibi durumlarda göz kuruluğu çok daha fazla görülmekte. Bunların semptomları normal göz kuruluklarından daha fazla. Çünkü bu hastalar güneşe daha çok fazla maruz kalıyorlar. Gözyaşı buharlaşması fazla oluyor. Bu hastaların damlaya daha fazla ihtiyaçları oluyor. Bu işlerde çalışanlar mutlaka kullanabilirlerse güneş gözlüğü kullanmaları ama işini engelliyorsa koruma gözlüklerini önermekteyiz" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Ailelerin direnişi bin 68'nci gününde Ailelerin direnişi bin 68'nci gününde Annesi kazada ölen Esin Nur bebek, yoğun bakımda Annesi kazada ölen Esin Nur bebek, yoğun bakımda
Kaynak: İHA

Selahaddin Eyyubi, Güneydoğu Anadolu, Devlet Hastanesi, Diyarbakır, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Diyarbakır'da sıcaklarla birlikte göz kuruluğu şikayeti pik seviyede - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:14 Beşiktaş, sezonun ilk maçında Kayserispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...
11:56 Hollywood yıldızı Anne Heche, geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde poz verdiği Tarım Kredi marketi reyonunda fiyatlar 1 senede 3'e katlandı
11:15 Galatasaray resmi hesabının "Günaydın" paylaşımı, taraftarlar tarafından "Torreira geliyor" olarak yorumlandı
10:59 Özdağ, Milyoner'de yabancılara oturum sağladığını ağzından kaçıran yarışmacının sözlerini eleştirdi: Yaptığı şeyin utanç verici olduğunu biliyor
10:50 Muğla'da çalıştığı mekanda öldürülen Zehra'nın babası ifade verdi: Parasını istemesi üzerine öldürülmüş
10:30 8 aydır takip edilen "Totobo" isimli yasadışı bahis çetesi çökertildi: 59 kişi yakalandı
10:18 Ablasının gözü önünde eniştesi tarafından vurulan adam kaldırıldığı hastanede 16 gün sonra hayata gözlerini yumdu
10:15 Toprak ve Burak Sergen kardeşlerin oyuncu babaları Semih Sergen, 91 yaşında hayatını kaybetti
10:14 Oyuncu Ali Erkazan, Seda Sayan'a ettiği küfürle ağızları açık bıraktı! Sözleri büyük tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 12:18:40. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da sıcaklarla birlikte göz kuruluğu şikayeti pik seviyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement