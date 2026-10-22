Diyarbakır Kocaköy'deki Devlet Hastanesinde sigara bırakma polikliniği açıldı - Son Dakika
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Diyarbakır Kocaköy'deki Devlet Hastanesinde sigara bırakma polikliniği açıldı

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Diyarbakır Kocaköy\'deki Devlet Hastanesinde sigara bırakma polikliniği açıldı
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Kocaköy Devlet Hastanesi bünyesinde, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda sigara bırakma polikliniği hizmete açıldı. Uzm. Dr. Mahmut Yılmaz'ın yürüttüğü poliklinikte başvuranların bağımlılık düzeyi değerlendirilip kişiye özel bırakma süreci planlanıyor.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında önemli bir sağlık hizmeti daha hayata geçirildi. Kocaköy Devlet Hastanesi bünyesinde açılan Sigara Bırakma Polikliniği, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara profesyonel destek sunmaya başladı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda hizmete açılan Sigara Bırakma Polikliniği'nde, Uzm. Dr. Mahmut Yılmaz tarafından sigara bağımlılığıyla mücadele etmek isteyen vatandaşlara muayene, danışmanlık ve tedavi hizmetleri sunuluyor. Sigara kullanımının neden olduğu sağlık sorunlarının önlenmesi, tütün bağımlılığının azaltılması ve toplumda sağlıklı yaşam bilincinin güçlendirilmesi amacıyla faaliyete geçirilen poliklinikte başvuran bireylerin bağımlılık düzeyleri değerlendirilerek, kişiye özel sigara bırakma süreçleri planlanıyor. Poliklinikte sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara davranışsal destek sağlanırken, gerekli görülen durumlarda uygun tedavi yöntemleriyle süreç takip ediliyor. Böylece vatandaşların sigarayı bırakma sürecinde yalnız kalmamaları ve kalıcı başarı elde etmeleri hedefleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına büyük önem verdiklerini belirterek, "Sigara kullanımı, başta kalp ve damar hastalıkları, solunum yolu hastalıkları ve kanser olmak üzere pek çok ciddi sağlık sorununun önlenebilir risk faktörlerinden biridir. Sağlık Bakanlığımızın koruyan sağlık anlayışı doğrultusunda vatandaşlarımızın yalnızca hastalandıklarında değil, hastalıklardan korunma süreçlerinde de yanlarında olmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda Kocaköy Devlet Hastanemizde hizmete açtığımız Sigara Bırakma Polikliniği ile ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın bu hizmete kendi ilçelerinde ulaşabilmelerini sağlıyoruz. Amacımız, sigarayı bırakmak isteyen her vatandaşımıza bilimsel yöntemlerle destek olmak ve sağlıklı bir yaşama adım atmalarına katkı sunmaktır. Tütün bağımlılığıyla mücadelemizi il merkeziyle sınırlı tutmadan ilçelerimizde de kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
İl Sağlık MüdürlüğüDevlet HastanesiMahmut YılmazDiyarbakırKocaköyHastaneGüncelSağlıkSon Dakika

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