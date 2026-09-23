Diyetisyen Şeyma Dinç yaz sonrası öğün atlamanın ve detoksun doğru olmadığını söyledi

Yaz döneminde bozulan beslenme düzeninin toparlanması için öncelikle öğün saatlerinin ve uyku düzeninin yeniden oluşturulması gerektiğini belirten Diyetisyen Şeyma Dinç, "Uzun süre aç kalmak veya alınan kalorileri telafi etmek amacıyla öğün atlamak doğru bir yaklaşım değildir. Bunun yerine düzenli öğünler yapmak, porsiyonları dengelemek, sebze ve protein açısından zengin beslenmek ve yeterli su tüketmek önemlidir. Yaz boyunca oluşan alışkanlıkların bir anda değiştirilmesi yerine küçük ve sürdürülebilir adımlarla günlük rutine dönülmelidir" dedi.

Yaz aylarında tatil, seyahat, sosyal etkinlikler, sıcak hava ve değişen uyku düzeninin beslenme alışkanlıklarını etkileyebildiğini kaydeden İstinye Üniversitesi Liv Hospital Bahçeşehir'den Diyetisyen Şeyma Dinç, "Tatil ve seyahatlerin yanı sıra sosyal ortamların artması, sıcak hava, öğün atlama ve uyku düzenindeki değişiklikler yaz aylarında beslenme düzeninin bozulmasına neden olabilir. Dondurma, tatlı, fast food ve atıştırmalık tüketiminin artmasıyla birlikte günlük kalori alımı da yükselebilir. Sonbaharla birlikte beslenme düzenine dönerken katı diyetler uygulamak yerine düzenli öğünler yapmak, yeterli su tüketmek ve dengeli beslenmek önemlidir" diye konuştu.

"Öğün saatleri kademeli olarak normale çekilmeli"

Yaz boyunca geç saatlerde yemek yemeye alışan kişilerin normal öğün düzenine kademeli olarak dönmesi gerektiğinin altını çizen Dyt. Dinç, "Öğün saatlerini bir anda değiştirmek yerine, özellikle akşam öğününü birkaç günde bir biraz daha erkene alarak düzen oluşturulabilir. Gün içinde uzun süre aç kalmamak, yeterli su tüketmek ve gece atıştırmalarını azaltmak da bu geçişi kolaylaştırır" dedi.

"Öğün atlamak fazla kaloriyi telafi etmez"

Yaz döneminde alınan fazla kalorileri telafi etmek amacıyla kahvaltı veya öğün atlamanın doğru bir yöntem olmadığını söyleyen Dyt. Dinç, "Uzun süre aç kalmak, sonraki öğünde aşırı yeme ve yüksek kalorili yiyeceklere yönelme riskini artırabilir. Bunun yerine öğünleri düzenli bir şekilde yapmak, porsiyonları dengelemek, sebze ve protein ağırlıklı beslenmek ve fiziksel aktiviteyi artırmak daha sürdürülebilir bir yaklaşımdır. Önemli olan öğünleri tek tek telafi etmek değil, genel beslenme düzenini zaman içinde dengelemektir" ifadelerini kullandı.

"Detoks uygulamalarına gerek yok"

Tatilden döndükten sonra "detoks" adı altında çok düşük kalorili diyetlere veya uzun süreli açlığa başvurulmaması gerektiğini dile getiren Dyt. Dinç, "Yalnızca meyve veya sebze suyu tüketmek gibi uygulamalara gerek yoktur. En doğru yaklaşım, normal ve dengeli beslenme düzenine kademeli olarak dönmektir. Düzenli öğünler, yeterli su, sebze, meyve ve protein kaynakları, tam tahıllar ve uygun porsiyonlar tercih edilmelidir" şeklinde konuştu.

Yaz döneminde alınan birkaç kiloyu vermek isteyenlerin de hızlı kilo verme hedefinden kaçınması gerektiğine dikkat çeken Dyt. Dinç, şu bilgileri paylaştı: "Öncelikle normal ve dengeli beslenme düzenine dönmek, porsiyonları gözden geçirmek ve düzenli fiziksel aktiviteyi artırmak daha doğru bir yaklaşımdır. Hızlı kilo vermeye çalışmak çok düşük kalorili beslenmeye, kas ve sıvı kaybına, yorgunluğa ve sonrasında kilonun geri alınmasına yol açabilir. Bu nedenle hedef, kısa sürede hızlı kilo vermek yerine yavaş, sürdürülebilir ve kişinin yaşam tarzına uygun bir kilo kaybı sağlamaktır."

"Su tüketimi yeniden düzenlenmeli"

Yaz boyunca azalan su tüketiminin sonbaharla birlikte yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Dyt. Dinç, "Susamayı beklemeden düzenli aralıklarla su içme alışkanlığı oluşturmak gerekmektedir. Günlük sıvı ihtiyacını karşılarken temel içecek su olmalı ve çay, kahve gibi içeceklerin suyun yerini tutmadığı bilinmelidir" dedi.

"Çocukların beslenme düzenine de dikkat edilmeli"

Okulların açılmasıyla birlikte çocukların beslenme düzeninin de değiştiğini vurgulayan Dyt. Dinç, şunları söyledi: "Ebeveynler özellikle kahvaltının atlanmamasına, okula uygun ve dengeli bir beslenme çantasına, yeterli su tüketimine ve düzenli ana ve ara öğünlere dikkat etmelidir. Beslenme çantasında meyve, sebze, yoğurt, yumurta, peynir, tam tahıllı ekmek veya kuruyemiş gibi farklı besin gruplarına yer verilebilir. Paketli atıştırmalıklar, şekerli içecekler ve sık tüketilen tatlılar tamamen yasaklanmak yerine sınırlandırılmalı ve dengeli alternatifler teşvik edilmelidir."

Yaz boyunca bozulan beslenme düzenini yeniden oluşturmak isteyenlere de önerilerde bulunan Dyt. Dinç, "Günlük rutine bir anda ve katı kurallarla dönmek yerine küçük adımlarla ilerlemek daha sağlıklı olacaktır. Düzenli öğün saatleri ve uyku, yeterli su tüketimi, sebze, meyve ve protein açısından dengeli beslenme, porsiyon kontrolü ve düzenli fiziksel aktivite sürdürülebilir alışkanlıklar haline getirilmelidir" dedi.