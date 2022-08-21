Diyette Adana Kebap yemek mümkün - Son Dakika
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Diyette Adana Kebap yemek mümkün

21.08.2022 09:27

Diyette Adana Kebap yemek mümkün Diyet sürecinde Adana Kebap yemek kilo yapmıyor Diyetisyenler ve kebapçılar, diyet sürecinde 1 veya 2 dilim ekmekle Adana Kebap yemenin bir zararı olmadığını söyledi.

Diyette Adana Kebap yemek mümkün

Diyet sürecinde Adana Kebap yemek kilo yapmıyor

ADANA - Diyetisyenler ve kebapçılar, diyet sürecinde 1 veya 2 dilim ekmekle Adana Kebap yemenin bir zararı olmadığını söyledi.

Kebabın başkenti Adana'da birçok insan diyet yaparken kebap yemekten kaçınıyor. Kuyruk yağıyla hazırlanan, masaya 10 çeşit salata ile servis edilen Adana Kebap'ın diyet yaparken yenilmesinin herhangi bir zararı olmadığı öğrenildi.

Diyetisyenler ve kebapçılar, diyet sürecinde 1 veya 2 dilim ekmekle Adana Kebap yemenin vücuda zarar vermediğini belirtti.

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Cihangir Korkmaz, "Diyet yaparken gelip kebap yiyen çok misafirimiz var. Onlara kebap hazırlarken yağ oranını düşürüyoruz ve az ekmek ile servis ediyoruz" dedi.

Diyetisyen Sabahat Gök, "Diyet yapan birçok danışanım, 'Kebap yiyebilir miyim?' diye soruyor. Adana'da birçok kebapçıda, kebaptan önce en az 10 çeşit salata geliyor. Kebaptan önce mutlaka bu salatalar tüketilmeli. Kadınlar 1 dilim, erkeklerde 2 dilim ekmekle haftada 1 Adana Kebap yiyebilirler. Hiçbir zararı olmaz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Adana, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Diyette Adana Kebap yemek mümkün - Son Dakika

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