Son yıllarda toplumda menopoz yaşının giderek düştüğü ve erken menopozun arttığı yönünde yaygın bir kaygı bulunuyor. Yoğun iş temposu, stres, hava kirliliği, plastikler ve uykusuzluk bu kaygının başlıca nedenleri olarak gösteriliyor. Kaygının artmasında annelik yaşının giderek ileriye kayması da önemli rol oynuyor. Oysa uzun dönemli veriler ortalama menopoz yaşının düşmediğini, hatta bazı ülkelerde bir miktar yükseldiğini gösteriyor. Halen kanıtlanmış en güçlü önlenebilir etkenin sigara kullanımı olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Asena Ayar Madenli, "Asıl önemli olan, erken menopozun belirtilerini tanımak ve zamanında hekime başvurmak" dedi.

Liv Hospital Vadistanbul Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Asena Ayar Madenli, erken menopozla ilgili yaygın yanlışlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Hangi yaş erken kabul ediliyor?

Normal menopoz yaşının genellikle 45-55 yaş arasında görüldüğünü belirten Doç. Dr. Asena Ayar Madenli, "Erken menopoz yaşı 40-45 yaş arasında adetlerin kalıcı olarak kesilmesidir. Kadınların yaklaşık yüzde 7-8'inde görülür. Erken yumurtalık yetmezliği ise yumurtalık işlevinin 40 yaşından önce azalmasıdır. Güncel uluslararası kılavuza göre kadınların yaklaşık yüzde 3,5'ini etkiler. Bu oran, daha önce tahmin edilen değerden biraz daha yüksektir. Bu iki durum aynı şey değil. Özellikle 40 yaş öncesindeki yumurtalık yetmezliği, mutlaka tanı ve tedavi gerektiren tıbbi bir durumdur" ifadelerini kullandı.

"Stresli ve yoğun çalışmak erken menopoza neden olur"

İş yükü yüksek ve stres altında çalışan kadınlarda menopozun biraz daha erken görülebildiğine dair bazı bulguların bulunduğunun altını çizen Doç. Dr. Asena Ayar Madenli, "Ancak bu etki sigarayla kıyaslanamayacak kadar küçük. 'Yoğun çalışıyorum, erken menopoza gireceğim' diye kaygılanmaya gerek yok. Stresin yumurta rezervini azalttığına dair bulgular da henüz sebep-sonuç ilişkisi kurmak için yeterli değil. Elbette stres başka patolojilerin de tetikleyicisi olabileceği kontrol etmemiz gereken bir negatif faktördür" diye konuştu.

"Menopoz yaşı giderek düşüyor"

ABD'de 1959-2018 yılları arasındaki ulusal sağlık taramalarında ortalama doğal menopoz yaşının 48,4'ten 49,9'a yükseldiğini hatırlatan Doç. Dr. Asena Ayar Madenli, sözlerine şöyle devam etti: "Erken menopoz oranında da artış görülmedi. Türkiye'de ortalama menopoz yaşı gelişmiş ülkelere göre biraz daha erken olsa da yıllar içinde düştüğünü gösteren ulusal bir veri bulunmuyor."

"Erken menopoz sadece adetin kesilmesidir"

"Östrojen yalnızca üreme sistemini değil; kalp-damar sistemini, kemikleri, idrar yollarını ve beyni de korur" diyen Doç. Dr. Asena Ayar Madenli, "Bu hormon beklenenden 5-10 yıl erken azaldığında, organların bu korumadan yoksun kaldığı süre uzar" dedi.

"Hormon tedavisi tehlikelidir, kullanmamak daha iyi"

Erken menopozda hormon tedavisinin, vücudun o yaşta zaten üretmesi gereken hormonu yerine koyduğunu söyleyen Doç. Dr. Asena Ayar Madenli, "Bu yüzden ileri yaşta başlanan hormon tedavisinin riskleri bu kadınlara doğrudan uygulanamıyor. Uluslararası kılavuzlar, engel bir durum yoksa tedavinin en az olağan menopoz yaşına (yaklaşık 50-51 yaş) kadar sürdürülmesini öneriyor. Kılavuzlara göre bu dönemde kullanılan hormon tedavisi, aynı yaştaki kadınlara kıyasla meme kanseri riskini artırmıyor gibi görünüyor" açıklamalarında bulundu.

"40 yaşından önce menopoza giren kadın asla gebe kalamaz"

"Erken yumurtalık yetmezliği olan kadınlarda yumurtalıklar zaman zaman yeniden çalışabiliyor" diyen Doç. Dr. Asena Ayar Madenli, şöyle konuştu: "Bu kadınların yaklaşık yüzde 5-15'i kendiliğinden gebe kalabiliyor. Gebelik şansı belirgin biçimde azalır ama sıfır değildir. Bebek isteyen kadınlarda en güvenilir yöntem yumurta bağışıyla tüp bebek tedavisidir. Kanser tedavisi gibi riski önceden bilinen durumlarda ise yumurta dondurma gibi doğurganlığı koruma seçenekleri tedavi öncesinde mutlaka konuşulmalıdır. Gebelik istemeyen kadınların ise hormon tedavisinin gebelikten korumadığını bilmesi gerekiyor."

"Kalıcı kimyasallar, çevre-hava kirliliği erken menopoza neden olur"

Çevre kirliliği ile maruz kaldığımız ya da gündelik hayatta kullandığımız yapışmaz tavalarda, su geçirmez kumaşlarda ve bazı gıda ambalajlarında bulunan PFAS adlı 'kalıcı kimyasallar' üzerine yapılan araştırmalarda henüz net bir neden sonuç ilişkisi olmadığını aktaran Doç. Dr. Asena Ayar Madenli, "Bir etki olabilir ama henüz kesin değil. Maruziyet süresi kadar maruz kalınan yaş, miktar ve süre önemli. Bu sebeple önlem amaçlı olabildiğince sakınmaya çalışmak da fayda var" dedi.

"Mikroplastikler erken menopoza neden olur"

Mikroplastiklerin insan dokularında bulunduğu biliniyor. Ancak menopoz yaşıyla ilişkisini doğrudan inceleyen insan çalışması henüz çok az. Mevcut çalışmaların küçük çaplı ve neden-sonuç ilişkisi göstermediğini ifade eden Doç. Dr. Asena Ayar Madenli, "Kronik enflamasyonla, otoimmün hastalıklarla, demansla, kanserle hatta anne karnında fetusun gelişmesinde negatif sonuçlarla ilişkilendirilse de henüz bugün için 'mikroplastikler erken menopoz yapar' demek mümkün değil" diye konuştu.

"Uykusuzluk ve gece çalışması erken menopoza neden olur"

80 binden fazla hemşirenin 22 yıl izlendiği bir çalışmada, uzun süre dönüşümlü gece vardiyasında çalışanlarda erken menopoz riskinin yaklaşık yüzde 9 daha yüksek bulunduğunu kaydeden Doç. Dr. Asena Ayar Madenli, "Ancak aynı gruptaki bir başka çalışmada ise gece vardiyasının yumurta rezervini gösteren AMH düzeyiyle ilişkisi saptanmadı. Az uyuyan kadınlarda rezervin düşük çıktığı çalışmalar ise tüp bebek tedavisi gören kadınlarda yapıldı. Bu sonuçlar uykusuzluğun rezervi azalttığını ispatlayamıyor, ama negatif koşullarla riskin artıyor olabileceğini unutmayalım" dedi.

"Hareketsiz yaşam erken menopoza neden olur"

Uzun yıllar süren geniş bir çalışmada fiziksel aktivite ile erken menopoz arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığının altını çizen Doç. Dr. Asena Ayar Madenli, "Yani hareketsizlik menopozu erkene çekmiyor. Ama düzenli egzersiz kemik ve kalp sağlığı, kilo kontrolü ve ruh hali için çok değerli. Aşırı egzersiz ve aşırı zayıflama ise adetleri kesebiliyor. Bu tablo menopozdan farklı bir durum olduğu için ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Korunmada asıl etkili olan sigarayı bırakmak"

Sigara içen kadınlarda 40 yaşından önce menopoz riskinin yaklaşık 2 kat, 40-45 yaş arasında menopoz riskinin ise yaklaşık 1,8 kat daha yüksek olduğunu belirten Doç. Dr. Asena Ayar Madenli, sözlerini şöyle tamamladı: "Risk, içilen sigara miktarı ve süresi arttıkça yükseliyor. İyi haber şu ki sigarayı en az 10 yıl önce bırakan kadınların riski hiç içmeyenlerle aynı düzeye iniyor."