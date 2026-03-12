Doç. Dr. Nazlı Özkan: HPV enfeksiyonlarının büyük bir kısmı kansere dönüşmez - Son Dakika
Doç. Dr. Nazlı Özkan: HPV enfeksiyonlarının büyük bir kısmı kansere dönüşmez

Doç. Dr. Nazlı Özkan: HPV enfeksiyonlarının büyük bir kısmı kansere dönüşmez
12.03.2026 09:43
Jinekolog, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Nazlı Özkan, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Rahim ağzı kanseri ve HPV enfeksiyonu hakkında önemli bilgiler paylaşan Özkan, HPV enfeksiyonlarının büyük bir kısmının kansere dönüşmediğini söyledi. HPV'ye karşı bağışıklık sağlayan tek yöntemin aşı olduğunu vurgulayan Özkan, erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Doç. Dr. Nazlı Özkan, HPV enfeksiyonu ve rahim ağzı kanseri hakkında merak edilenleri Haberler.com yayınında anlattı. HPV enfeksiyonlarının çoğunun sessiz ilerlediğini belirten Özkan, düzenli taramaların ve aşının korunmada büyük önem taşıdığını ifade etti.

"HPV ENFEKSİYONLARININ BÜYÜK BİR KISMI KANSERE DÖNÜŞMEZ"

HPV enfeksiyonlarının toplumda oldukça yaygın görüldüğünü belirten Özkan, bu enfeksiyonların büyük bir kısmının kansere dönüşmediğini söyledi. Enfeksiyonların çoğu zaman sessiz ilerlediğini ifade eden Özkan, bu nedenle kadınların düzenli tarama testlerini ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı. Rahim kanserlerinin bazı belirtiler sayesinde erken evrede tespit edilebildiğini de sözlerine ekledi.

"HPV İÇİN YÜZDE YÜZ TEDAVİ EDİCİ BİR İLAÇ YOK"

HPV enfeksiyonuna yönelik kesin tedavi sağlayan bir ilaç bulunmadığını belirten Özkan, korunmanın en önemli yollarından birinin aşı olduğunu söyledi. HPV'ye karşı bağışıklık oluşturan tek yöntemin aşı olduğunu dile getiren Özkan, sigaranın da HPV enfeksiyonu ile güçlü bir ilişki içinde olduğuna dikkat çekti.

"RAHMİ ALINAN KADIN MENAPOZA GİRMEZ"

Kadın sağlığıyla ilgili sık sorulan sorulara da değinen Özkan, rahmi alınan bir kadının yumurtalıkları duruyorsa menopoza girmeyeceğini ifade etti. Menopozun yumurtalıkların hormon üretimini bırakmasıyla gerçekleştiğini belirten Özkan, menopozu geciktirmenin ise mümkün olmadığını söyledi.

