Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Buket Akıncı, Haberler.com'da yayınlanan Bilimin Geleceği programında Meral Karadağ'ın sorularını yanıtladı. Sağlık bilimlerinin temel yapı taşları, fakülte vizyonu ve güncel mesleki tercihlerle ilgili çarpıcı bilgiler verdi.
Doç. Dr. Akıncı, sağlık bilimleri bölümlerinin sağlık sisteminin omurgasını oluşturduğunu vurgulayarak, "Sağlık bilimleri bölümleri sağlık hizmetlerinin temel taşlarıdır"dedi. Bu çerçevede Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik, Dil ve Konuşma Terapisi gibi alanların artan önemine dikkat çekti.
Biruni Üniversitesi'nin teknolojik girişimlerdeki başarısını da vurgulayan Akıncı, "Teknoparklarda destek alan üniversiteler listesinde 3. olan Biruni Teknoparkımız var" açıklamasıyla, bilimsel inovasyonda öncü olduklarını belirtti.
Doç. Dr. Akıncı, özellikle çocuk gelişimi alanında ciddi akademisyen açığı bulunduğunun altını çizerek, "Çocuk gelişiminde ciddi bir şekilde akademisyen açığı var" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda iş garantisi arayan öğrencilerin hemşirelik bölümüne yöneldiğini; dil ve konuşma terapisi gibi alanların ise günümüzün en çok tercih edilen programlarından biri haline geldiğini söyledi.
Fakültenin 30'a yakın üniversiteyle Erasmus anlaşması bulunduğunu açıklayan Akıncı, bu programın yalnızca akademik değil, aynı zamanda klinik uygulama amaçlı da kullanıldığını vurguladı. "Sadece eğitim değil, klinik uygulama maksadıyla da Erasmus'u sıkça kullanan bir fakülteyiz" diyerek öğrencilere sundukları uluslararası fırsatların altını çizdi.
Son Dakika › Sağlık › Doç. Dr. Zeynep Akıncı: Sağlık bilimleri bölümleri sağlık hizmetlerinin temel taşlarıdır - Son Dakika
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