Doç. Dr. Zeynep Akıncı: Sağlık bilimleri bölümleri sağlık hizmetlerinin temel taşlarıdır

Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Buket Akıncı, Haberler.com'da yayınlanan Bilimin Geleceği programında Meral Karadağ'ın sorularını yanıtladı. Sağlık bilimlerinin temel yapı taşları, fakülte vizyonu ve güncel mesleki tercihlerle ilgili çarpıcı bilgiler verdi.

SAĞLIK HİZMETLERİNİN TEMEL TAŞLARI BU FAKÜLTEDE YETİŞİYOR

Doç. Dr. Akıncı, sağlık bilimleri bölümlerinin sağlık sisteminin omurgasını oluşturduğunu vurgulayarak, "Sağlık bilimleri bölümleri sağlık hizmetlerinin temel taşlarıdır"dedi. Bu çerçevede Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik, Dil ve Konuşma Terapisi gibi alanların artan önemine dikkat çekti.

BİRUNİ TEKNOPARK LİGİNDE İLK ÜÇTE

Biruni Üniversitesi'nin teknolojik girişimlerdeki başarısını da vurgulayan Akıncı, "Teknoparklarda destek alan üniversiteler listesinde 3. olan Biruni Teknoparkımız var" açıklamasıyla, bilimsel inovasyonda öncü olduklarını belirtti.

AKADEMİK AÇIK VE MESLEKİ TERCİHLER

Doç. Dr. Akıncı, özellikle çocuk gelişimi alanında ciddi akademisyen açığı bulunduğunun altını çizerek, "Çocuk gelişiminde ciddi bir şekilde akademisyen açığı var" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda iş garantisi arayan öğrencilerin hemşirelik bölümüne yöneldiğini; dil ve konuşma terapisi gibi alanların ise günümüzün en çok tercih edilen programlarından biri haline geldiğini söyledi.

AVRUPA'YA AÇILAN KAPI: ERASMUS VE KLİNİK UYGULAMALAR

Fakültenin 30'a yakın üniversiteyle Erasmus anlaşması bulunduğunu açıklayan Akıncı, bu programın yalnızca akademik değil, aynı zamanda klinik uygulama amaçlı da kullanıldığını vurguladı. "Sadece eğitim değil, klinik uygulama maksadıyla da Erasmus'u sıkça kullanan bir fakülteyiz" diyerek öğrencilere sundukları uluslararası fırsatların altını çizdi.