Doğum sonu bakımın geleceği Niğde’de ele alındı - Son Dakika
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Doğum sonu bakımın geleceği Niğde’de ele alındı

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Doğum sonu bakımın geleceği Niğde’de ele alındı
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) ev sahipliğinde düzenlenen ’6. Uluslararası 7. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi’, Türkiye’den ve yurt dışından akademisyenler, sağlık profesyonelleri ile araştırmacıları bir araya getirdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) ev sahipliğinde düzenlenen '6. Uluslararası 7. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi', Türkiye'den ve yurt dışından akademisyenler, sağlık profesyonelleri ile araştırmacıları bir araya getirdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ile Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği Merkez ve Ankara şubelerinin iş birliğinde düzenlenen kongre, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 'Doğum Sonu Bakımın Geleceğine Yön Vermek: Araştırma, Uygulama ve Politikaların Güçlendirilmesi' ana temasıyla düzenlenen kongrede; anne ve bebek sağlığı, doğum sonrası komplikasyonlar, emzirme danışmanlığı, ruh sağlığı, yapay zeka, dijital sağlık uygulamaları, afetler ve iklim krizinin bakım hizmetlerine etkileri ele alındı. Kongrenin onursal başkanlığını Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, kongre başkanlığını ise Prof. Dr. Semra Kocaöz üstlendi. Organizasyona TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Akademik Kapasitenin Artırılması Projeleri kapsamında destek sağlandı. Açılış töreninde, doğum sonrası bakımın yalnızca anne ve bebeğin fiziksel sağlığını değil, ailenin ruhsal, sosyal ve çevresel iyilik halini de doğrudan etkileyen kapsamlı bir sağlık hizmeti olduğuna dikkat çekildi. Programın ardından kongre alanında oluşturulan stantlar ziyaret edilerek sergilenen sağlık ürünleri, bilimsel çalışmalar ve yenilikçi uygulamalar hakkında bilgi alındı. Kongreye katkı sağlayan akademisyenlere, sağlık çalışanlarına, kurumlara ve katılımcılara teşekkür edildi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalının dinletisiyle başlayan bilimsel program, açılış konuşmalarının ardından konferans ve oturumlarla devam etti. Kongrenin ilk gününde sağlık çalışanları ve araştırmacılara yönelik 'İnovatif Ürün Geliştirme ve Belgelendirme', 'Perinatal Yas Danışmanlığı', 'Kanıta Dayalı Uygulamalarla Temel Emzirme Danışmanlığı' ile 'Gözlemsel ve Deneysel Araştırmalar' başlıklı dört kurs düzenlendi. Bilimsel program kapsamında doğum sonrası bakım politikaları, komplikasyonların önlenmesi, postpartum kanamanın yönetimi, Türkiye ve farklı ülkelerdeki emzirme yaklaşımları, doğum sonrası beden imajı ve kanıta dayalı klinik uygulamalar değerlendirildi. Kongrede yapay zeka ve dijital sağlık uygulamaları da geniş yer buldu. Yapay zeka destekli sezaryen risk değerlendirmesi, doğum sonrası depresyonun makine öğrenmesiyle öngörülmesi, tele-sağlık, giyilebilir sağlık teknolojileri, sanal gerçeklikle emzirme eğitimi, mobil uygulamalar ve uzaktan hemşirelik desteğine ilişkin çalışmalar katılımcılarla paylaşıldı. Bilimsel programda 26 bildiri oturumunun yanı sıra poster sunumları da gerçekleştirildi. Araştırmacılar; anne-bebek bağlanması, emzirme, doğum sonrası kanama, uyku sorunları, cinsel sağlık, aile desteği, sağlık okuryazarlığı ve yenidoğan bakımı alanlarındaki çalışmalarını sundu.

Kongrede annelerin yanı sıra babalarda görülebilen doğum sonrası depresyon, ailelerin psikososyal açıdan desteklenmesi, doğum sonrasında cinsel yaşam ve perinatal kayıpların aileler üzerindeki etkileri de ele alındı. Kayıp yaşayan ailelere yönelik yas danışmanlığının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Afetler ve çevresel tehditlerin doğum sonrası bakım hizmetlerine etkilerinin değerlendirildiği oturumlarda ise deprem ortamında bakımın sürdürülmesi, iklim krizinin anne ve bebek sağlığına etkileri, çevresel kimyasallar ve yoksulluğun sağlık hizmetlerine erişimde oluşturduğu riskler tartışıldı.

Dört gün süren kongre, ödül töreni ve kapanış programıyla tamamlandı. Bilimsel programın ardından katılımcılar için Niğde'nin tarihi ve kültürel değerlerini kapsayan gezi düzenlenirken, kongrenin son gününde Kapadokya gezisi gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
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