Doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı! Açıklama inanılmaz

Antalya'nın Alanya ilçesinde tanınan bir doktorun, birlikte çalıştığı hemşire ile uygunsuz görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yeni Alanya'nın haberine göre; görüntülerin, doktor A.D. ile araları bozulan hemşirenin yaydığı iddia edildi.

DOKTORDAN "YAPAY ZEKA" AÇIKLAMASI

Doktor A.D. ise konuyla ilgili, "Önemli açıklama! Hesabım kısa süreliğine ele geçirildi. Yapay zeka ile oluşturulmuş, gerçek dışı ve uygunsuz bir görüntü paylaşıldı. Bu paylaşım beni yansıtmamaktadır ve tamamen sahtedir. Lütfen gördüğünüz her içeriğin gerçekliğinden emin olmadan inanmayın. Gerekli tüm hukuki adımlar atılmıştır." açıklamasını yaptı.