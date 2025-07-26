Antalya'nın Alanya ilçesinde tanınan bir doktorun, birlikte çalıştığı hemşire ile uygunsuz görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yeni Alanya'nın haberine göre; görüntülerin, doktor A.D. ile araları bozulan hemşirenin yaydığı iddia edildi.
Doktor A.D. ise konuyla ilgili, "Önemli açıklama! Hesabım kısa süreliğine ele geçirildi. Yapay zeka ile oluşturulmuş, gerçek dışı ve uygunsuz bir görüntü paylaşıldı. Bu paylaşım beni yansıtmamaktadır ve tamamen sahtedir. Lütfen gördüğünüz her içeriğin gerçekliğinden emin olmadan inanmayın. Gerekli tüm hukuki adımlar atılmıştır." açıklamasını yaptı.
Son Dakika › Sağlık › Doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı! Açıklama inanılmaz - Son Dakika
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