Dokuz Eylül Üniversitesinde geliştirilen maske sterilizasyon cihazı patent aldı - Son Dakika

Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ), kullanılmış maske ve eldivenlerdeki virüs bulaştırma riskini azaltmak amacıyla geliştirilen "CleVir" adlı sterilizasyon cihazı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Duygu Özel Demiralp ve Mühendislik Fakültesinden Prof. Dr. Görkem Akıncı'nın Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) bünyesinde kurdukları DG Biyoteknoloji firmasında ürettikleri cihaz, virüsleri UVC ışınlarıyla yok edebiliyor.

Özellikle insan hareketliliğinin yoğun olduğu hastane, okul, kamu kurumları, havaalanları gibi alanlarda kullanıma uygun şekilde tasarlanan cihaz, kullanılmış maske ve eldivenlerdeki virüsleri yok ederek atıklar yoluyla hastalık bulaşma riskinin önüne geçiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Demiralp, kullanım ömrünü dolduran maske ve eldivenlerin özellikle yoğun giriş çıkışların olduğu hastane, okul, havaalanı ve kamu kurumlarında atık kutularına atıldığını belirtti.

Omicron varyantında olduğu gibi yüksek bulaş riski taşıyan koşullarda virüs yükünün kaynağında azaltılmasının büyük önem taşıdığına işaret eden Demiralp, şu bilgileri verdi:

"UVC teknolojisini kullandığımız cihaz, olası virüsleri yok ederek yayılımını engelliyor ve atıkların toplanmasından sorumlu görevlilerin sağlığını da güvence altına alıyor. Kovid-19 ve sonrasında oluşacak her türlü varyantın yanı sıra farklı virüs ve bakteri kaynaklı hastalıklarda da etkili olan çevreci bir yöntem geliştirdik. CleVir isimli cihazımızın kullanımının yaygınlaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Firmamız, bu ürünü yurt dışında pazarlama fırsatı da yakalayacak"

Araştırma ekibine teşekkür eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise maske, mesafe ve temizlik uygulamalarını destekleyen projeleri kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.

CleVir cihazını Rektörlükte ve üniversite hastanesinde bir süredir kullandıklarını belirten Hotar, şunları kaydetti:

"DG Biyoteknoloji firmamızın patent başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildi. Firmamız, Ticaret Bakanlığı UR-GE Destek Programı'ndan onay alan Dokuz Eylül Ulusal Sağlık Endüstrilerinin İhracat ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi (SURGE) ile bu ürünü yurt dışında pazarlama fırsatı da yakalayacak."