Sağlık

Domuz eti skandalı: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa edildi
15.08.2025 08:10
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncel taklit-tağşiş listesinde Bifet markalı dana sucukta yeniden domuz eti tespit edildi. Ayrıca Asova ve Aybey markalı peynirlerde küf ve maya oluşumunu önleyen natamisin katkı maddesi bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığını riske atan ve ürün içeriğinde taklit-tağşiş tespit edilen markalara ilişkin listesini yeniden güncelledi. Hem sağlığı tehlikeye düşürecek hem de mevzuata aykırı ürünlerin yer aldığı listede dikkat çeken isimler yer aldı.

BİFET MARKALI SUCUKTA YİNE DOMUZ ETİ

Bakanlık denetimleri sonucunda Bifet Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait 'Bifet' markalı dana sucukta domuz eti tespit edildi. Şirketin, 31 Temmuz'da yayımlanan önceki listede de aynı gerekçeyle yer aldığı belirlendi.

İKİ PEYNİR MARKASINDA NATAMİSİN TESPİTİ

Aybey Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait 'Asova' ve 'Aybey' markalı peynirlerde ise natamisin bulundu. Bu katkı maddesi, süt ve süt ürünlerinde küf veya maya gelişimini önlemek amacıyla kullanılıyor.

NATAMİSİN NEDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı, natamisini "süt ve süt ürünlerinde küf veya maya oluşumunu engellemek için kullanılan katkı maddesi" olarak tanımlıyor. Ancak mevzuata aykırı kullanımlar, ürünün satışına engel teşkil edebiliyor.

07:28
