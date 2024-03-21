Bir günlük doktor oldular, ortaya renkli görüntüler çıktı
21 Mart Down Sendromlular Günü'nde bu sefer doktor oldular
MALATYA - 21 Mart Down Sendromlular Günü dolayısıyla Battalgazi Devlet Hastanesi'nde ağırlanan çocuklar bir günlük doktor oldular ve ortaya renkli görüntüler çıktı.
21 Mart Down Sendromlular günü dolayısıyla Malatya'da farklı bir etkinlik düzenlendi. Her yıl bir günlük asker olan Dowm sendromlu bireyler bu yıl ise beyaz önlük giyerek doktor oldular.
Battalgazi Devlet Hastanesi'nin konuğu olan çocuklar beyaz önlüklerini giyerek muayene yaptı, laboratuvara girdi ortaya renkli görüntüler çıktı.
Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan, Down Sendromlular günü dolayısıyla bugün farklı bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek, "Ülkemizde 100 binin üzerinde Down Sendromlu bireyimiz var. Onlarında toplumun bir parçası olarak görüyoruz. Bunu bir hastalık olarak görmüyoruz onlar dünyanın gülen yüzleri ve çiçeği olarak görüyoruz. Kısa bir süreliğine de olsa hayallerinde olan doktorluk, hemşirelik gibi meslekleri de yaşatmak istedik. ve onları bir günlüğüne sağlık çalışanı olarak gördük. Misafirlerimize hastanemizi tanıtmak ve farklı polikliniklerde muayene, müdahale işlemlerine yabancı olmamaları ve sosyal hayatın içinde daha mutlu, daha anlaşılır olma adına farkındalık oluşturduk" diye konuştu.
Gün boyu birçok dalda muayenelere katılan çocuklara gün sonunda ise teşekkür belgeleri takdim edildi. Sosyal etkinliğe Down Sendromlular Derneği Başkanı Nursel Vardı, Eğitmen Hoca Mert Şen'de katıldı. Program pasta kesimi ile son buldu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık teknikerlerine yönelik yeni düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı. Kamuda teknikerlerin kendi işini yapacağını, hemşirelerin ise kendi işini yapacağını belirten Bakan Koca, özel sektörde ise teknikerlerin hemşirelerin gözetiminde, görev tanımına uygun işleri yapabileceğini söyledi.
Antalya'da Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Öğretmenevleri ve Pınarbaşı mahallelerinde kayıt dışı çalışan güzellik merkezlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda botoks ve yağ eritici malzemeler, gençlik aşısı ile enjektör ve iğneler ele geçirildi. Kayıt dışı güzellik merkezlerinin işletenleri hakkında adli ve idari işlem yapıldı.
Down Sendromlular Günü, 2012 yılından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak kutlanıyor. Sendroma neden olan 21. kromozomun, iki yerine üç kopya olması nedeniyle (Trizomi 21) yılın üçüncü ayının 21. günü belirlendi. Bu yılın teması ise “Kalıplaşmış Görüşlere Son” başlığını taşıyor. Down sendromlu kişiler hakkındaki önyargıların ve yerleşik fikirlerin değiştirilmesi amaçlanıyor. Down sendromu, genetik bir bozukluk olup, kişilerin hücrelerinde 46 yerine 47 kromozom bulunmasına neden olur. Down sendromlu kişilerin fiziksel özellikleri, sağlıkları ve öğrenim süreçleri farklılık gösterebilir. Down sendromlu kişilerin yaşam kalitesi, bakım ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasıyla iyileştirilebilir.
Down Sendromlular Günü, 2012 yılından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak kutlanıyor. Sendroma neden olan 21. kromozomun, iki yerine üç kopya olması nedeniyle (Trizomi 21) yılın üçüncü ayının 21. günü belirlendi. Bu yılın teması ise “Kalıplaşmış Görüşlere Son” başlığını taşıyor. Down sendromlu kişiler hakkındaki önyargıların ve yerleşik fikirlerin değiştirilmesi amaçlanıyor. Down sendromu, genetik bir bozukluk olup, kişilerin hücrelerinde 46 yerine 47 kromozom bulunmasına neden olur. Down sendromlu kişilerin fiziksel özellikleri, sağlıkları ve öğrenim süreçleri farklılık gösterebilir. Down sendromlu kişilerin yaşam kalitesi, bakım ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasıyla iyileştirilebilir.
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