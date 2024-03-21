Sağlık

Bir günlük doktor oldular, ortaya renkli görüntüler çıktı

21 Mart Down Sendromlular Günü'nde bu sefer doktor oldular

MALATYA - 21 Mart Down Sendromlular Günü dolayısıyla Battalgazi Devlet Hastanesi'nde ağırlanan çocuklar bir günlük doktor oldular ve ortaya renkli görüntüler çıktı.

21 Mart Down Sendromlular günü dolayısıyla Malatya'da farklı bir etkinlik düzenlendi. Her yıl bir günlük asker olan Dowm sendromlu bireyler bu yıl ise beyaz önlük giyerek doktor oldular.

Battalgazi Devlet Hastanesi'nin konuğu olan çocuklar beyaz önlüklerini giyerek muayene yaptı, laboratuvara girdi ortaya renkli görüntüler çıktı.

Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan, Down Sendromlular günü dolayısıyla bugün farklı bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek, "Ülkemizde 100 binin üzerinde Down Sendromlu bireyimiz var. Onlarında toplumun bir parçası olarak görüyoruz. Bunu bir hastalık olarak görmüyoruz onlar dünyanın gülen yüzleri ve çiçeği olarak görüyoruz. Kısa bir süreliğine de olsa hayallerinde olan doktorluk, hemşirelik gibi meslekleri de yaşatmak istedik. ve onları bir günlüğüne sağlık çalışanı olarak gördük. Misafirlerimize hastanemizi tanıtmak ve farklı polikliniklerde muayene, müdahale işlemlerine yabancı olmamaları ve sosyal hayatın içinde daha mutlu, daha anlaşılır olma adına farkındalık oluşturduk" diye konuştu.

Gün boyu birçok dalda muayenelere katılan çocuklara gün sonunda ise teşekkür belgeleri takdim edildi. Sosyal etkinliğe Down Sendromlular Derneği Başkanı Nursel Vardı, Eğitmen Hoca Mert Şen'de katıldı. Program pasta kesimi ile son buldu.