Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri 14'üncü kez sahiplerini buldu - Son Dakika

Güven Sağlık Grubu tarafından, tıp alanında bilimsel çalışmalara destek vermek amacıyla düzenlenen Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri 14'üncü yılında da sahiplerini buldu.

Güven Sağlık Grubu tarafından 2008 yılından bu yana Türk hekimlerini yüksek nitelikli bilimsel araştırmalara teşvik etmek ve çalışmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri 14 Mart Tıp Bayramı'nda sahiplerini buldu.

'En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü', 'Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü' ve 'Onur Ödülü' olmak üzere üç kategoride verilen ödülün kazanları ve konu başlıkları şu şekilde; "Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü, 'Antikanser Özelliğine Sahip İzoksazol Türevli Bileşiklerin Karaciğer Kanseri Kök Hücreleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi' çalışması ile Esra Nalbat, 'Üç Boyutlu Biyobaskılama ve Biyomimetik Uyarım ile İşlevsel İskelet Kası Geliştirilmesi' çalışması ile Işıl Yazgan. En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü, 'Virüs tespiti için hızlı ve güvenilir hasta başı optik biyosensör' çalışması ile Arif Engin Çetin, 'Gebelerde Kovid-19 nedenli kritik hastalık veya yoğun bakım ihtiyacının tahmin edilmesi: iç doğrulaması yapılmış bir algoritma' çalışması ile Dr. Erkan Kalafat ödüle layık görüldü. Onur ödülleri ise, Op. Dr. Ömer Erçetin ve Mehmet Altuntaş'a verildi.

"SAĞLIKTA ÖNCÜ OLMUŞ BİR YAPIYA KAVUŞMUŞTUR"

Törenin açılış konuşmasını yapan Güven Sağlık Grubu Medikal Direktörü Prof. Dr. Dilek Oğuz, Güven Hastanesi'nin 1975 yılında kurulduğunu, günümüzde Güven Sağlık Grubu olarak sağlık hizmetine devam ettiğini söyleyerek, "Kurucularımız Dr. Aysun Küçükel ve Doç. Dr. Ahmet Küçükel'in ileriyi gören vizyonu ile temelleri doğru atılan hastanemiz, bugün sağlıkta öncü olmuş bir yapıya kavuşmuştur. Kuruluşundan bu yana bilimsel doğrular ve etik değerlerinden taviz vermeyerek, yöneticilerinden hekimlerine bilimin, teknolojinin ve bilimsel araştırmaların önemini kavrayan bir vizyona sahip olmuştur. Bu amaçla da 2008 yılından bu yana bilimsel araştırmaları teşvik etmek, bilim insanlarına destek vermek amacıyla 'Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri' düzenlenmektedir. Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen törenimizde çok değerli çalışmalar değerlendirilmiş ve ödülleri verilmiştir. Bilimsel gelişmeleri takip etmek, uygulamak ve bunu her alanda sürdürmek tıp biliminin olmazsa olmazıdır. Bu bilinçle çalışan araştırmacılarımızı tebrik ediyor ve başarılarının hiç durmadan devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.