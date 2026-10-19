Dr. Hatipoğlu, zayıflama iğnelerinde hekim kontrolünün önemine dikkat çekti - Son Dakika
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Dr. Hatipoğlu, zayıflama iğnelerinde hekim kontrolünün önemine dikkat çekti

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Dr. Hatipoğlu, zayıflama iğnelerinde hekim kontrolünün önemine dikkat çekti
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İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Hatipoğlu, zayıflama iğnelerinin birkaç kilo vermek için kullanılmaması gerektiğini söyledi. Tedavinin hekim kontrolünde, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktiviteyle yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Hatipoğlu, obezite tedavisinde kullanılan zayıflama iğnelerinin birkaç kilo vermek amacıyla tercih edilmemesi gerektiğini belirterek, tedavinin hekim kontrolünde, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktiviteyle birlikte yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Obezitenin yalnızca kilo fazlalığı olmadığını, tip 2 diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği ve kalp damar hastalıklarıyla yakından ilişkili olduğunu ifade eden Hatipoğlu, kamuoyunda zayıflama iğneleri olarak bilinen ilaçların iştahı azaltarak daha erken doyma ve uzun süre tokluk hissi sağladığını kaydetti. Bu ilaçların doğrudan yağ yakmadığını vurgulayan Hatipoğlu, kalori alımını azaltarak kilo kaybını desteklediğini belirtti.

"Her hasta için uygun olmayabilir"

Tedavide doğru hasta seçiminin önemine dikkat çeken Hatipoğlu, zayıflama iğnelerinin genel olarak vücut kitle indeksi 30 ve üzerinde olan kişilerde değerlendirildiğini, vücut kitle indeksi 27 ve üzerinde olup kiloyla ilişkili ek hastalıkları bulunan kişilerin de tedaviye uygun olabileceğini ifade etti. Gebelik, medüller tiroit kanseri ve gastroparezi gibi durumların tedavi kararında dikkate alınması gerektiğini belirten Hatipoğlu, ilaç seçiminin hekim tarafından yapılması gerektiğini söyledi.

Yan etkiler görülebiliyor

İlaçların etkinliğinin kişiye ve kullanılan tedaviye göre değiştiğini aktaran Hatipoğlu, bazı tedavilerde vücut ağırlığının yüzde 15 ila 20'si, bazılarında ise yüzde 20'sinden fazla kilo kaybı görülebildiğini kaydetti. Tedavi sırasında özellikle bulantı, kusma, ishal ve kabızlık gibi yan etkilerin ortaya çıkabildiğini belirten Hatipoğlu, daha nadir görülen pankreatit ve safra kesesi hastalıkları açısından da dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.

Tedavi bırakıldığında kilo geri alınabilir

Obezitenin uzun dönem takip ve tedavi gerektiren kronik bir hastalık olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, tedavi sonlandırıldığında verilen kiloların bir kısmının geri alınabildiğine işaret etti. Tedavi süresinin hastanın yanıtına, yan etkilerine ve eşlik eden hastalıklarına göre belirlenmesi gerektiğini ifade eden Hatipoğlu, kalıcı başarı için sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının önem taşıdığını söyledi.

Hatipoğlu, zayıflama iğnelerinin obezite tedavisinde önemli seçeneklerden biri olduğunu belirterek, sürecin mutlaka hekim gözetiminde yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: İHA
SağlıkSon Dakika

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