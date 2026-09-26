Dr. Javadova, çocuklarda sosyal medyada süreye değil içerik ve etkiye bakılmalı dedi - Son Dakika
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Dr. Javadova, çocuklarda sosyal medyada süreye değil içerik ve etkiye bakılmalı dedi

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Dr. Javadova, çocuklarda sosyal medyada süreye değil içerik ve etkiye bakılmalı dedi
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Dr. Javadova, çocukların sosyal medya kullanımında sadece süreye değil, içerik ve günlük yaşam etkilerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Ailelerin uygulamaları bilmesi, yaşa uygun sınırlar koyması ve çocuğun sorunlarını rahatça paylaşmasını sağlaması gerektiğini belirtti.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Alıya Javadova, çocukların sosyal medya kullanımında yalnızca ekran süresine değil, karşılaştıkları içeriklere ve dijital alışkanlıkların günlük yaşamlarına etkisine de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Uzm. Dr. Javadova, "Aileler çocuklarının kullandığı uygulamaları bilmeli, yaşlarına uygun sınırlar belirlemeli ve çocukların dijital dünyada karşılaştıkları sorunları aileleriyle rahatça paylaşabilecekleri bir iletişim ortamı oluşturmalı" dedi.

Sosyal medya, çocukların günlük yaşamında giderek daha fazla yer kaplarken, ailelerin çocuklarının dijital alışkanlıklarını yakından takip etmesi önem taşıyor. VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Alıya Javadova, sosyal medya kullanımının yalnızca geçirilen süre üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, çocukların karşılaştıkları içeriklerin yanı sıra uyku düzeni, fiziksel aktivite, okul yaşamı ve aile içi iletişimle birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.

"Çocukla dijital dünya hakkında konuşun"

Sosyal medya kullanımında yalnızca süre sınırı koymanın yeterli olmadığını belirten Uzm. Dr. Javadova, "Aileler çocuklarının hangi uygulamaları kullandığını bilmeli ve gizlilik ayarlarını birlikte gözden geçirmeli. Çocuk, internette gördüğü bir içerik veya aldığı bir mesaj nedeniyle rahatsız olduğunda bunu ailesine çekinmeden anlatabilmeli. Bu nedenle aile içinde suçlayıcı olmayan, açık bir iletişim kurulması önemli" dedi.

"Yaşa uygun olmayan içeriklere dikkat"

Çocukların sosyal medyada yaşlarına uygun olmayan içeriklerle karşılaşabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Javadova, yabancı kişilerden gelen mesajlar ve akran zorbalığı gibi durumların da göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade ederek, "Çocuklar sosyal medya kullanırken yaşlarına uygun olmayan içeriklerle, yabancı kişilerden gelen mesajlarla veya akran zorbalığıyla karşılaşabilir. Böyle durumlarda ailelerin suçlayıcı ya da cezalandırıcı bir tutum yerine çocuğun kendisini güvende hissedebileceği bir iletişim kurması önemli" diye konuştu.

"Sosyal medya kullanımı günlük yaşamı etkiliyorsa dikkat"

Sosyal medya kullanımının çocuğun günlük yaşamındaki etkisinin takip edilmesi gerektiğini dile getiren Uzm. Dr. Javadova, "Sosyal medya kullanımının çocuğun uykusunu, okul yaşamını veya arkadaşlık ilişkilerini belirgin biçimde etkilemesi halinde durum değerlendirilmelidir. Her çocuğun ihtiyacı farklıdır. Yaşına uygun kurallar belirlemek ve bu kuralları çocukla birlikte konuşmak, sağlıklı dijital alışkanlıkların gelişmesine yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.

Uzm. Dr. Javadova, ailelerin çocuklarının dijital dünyadaki deneyimlerini yakından takip etmesinin, sosyal medya kullanımını tamamen yasaklamaktan ziyade sağlıklı ve güvenli alışkanlıkların geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA
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