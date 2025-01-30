Dr. Onur Aksoy: Akupunktur tedavisiyle kulak çınlaması tamamen geçebilir - Son Dakika
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Sağlık

Dr. Onur Aksoy: Akupunktur tedavisiyle kulak çınlaması tamamen geçebilir

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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) Radyoloji Uzmanı Dr. Onur Aksoy, Haberler.com'da moderatör Meral Karadağ'ın sunduğu İyileşme Burada Başlar programına konuk oldu. Aksoy, akupunktur tedavisinin etkileri, doğu ve batı tıbbının birleşimi ve kulak çınlamasının tedavisi üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

30.01.2025 10:42
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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Uzmanı Dr. Onur Aksoy, İyileşme Burada Başlar programında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını değerlendirdi. Akupunktur tedavisinin vücut üzerindeki etkilerine dair dikkat çekici bilgiler paylaştı.

"TIP BİR BÜTÜNDÜR, DOĞU VE BATI OLARAK AYRILMAMALIDIR"

Dr. Onur Aksoy, tıbbın tek bir çatı altında değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Tıp bir bütündür, doğu ve batı olarak ayrılmamalıdır" dedi. Akupunkturun bilimsel yöntemlerle desteklendiğinde önemli bir tedavi yöntemi olduğunu belirtti.

Dr. Onur Aksoy: Akupunktur tedavisiyle kulak çınlaması tamamen geçebilir

"AKUPUNKTUR NOKTALARINDAN TÜM VÜCUT TEDAVİ EDİLEBİLİR"

Aksoy, "Kulaklarımızda ters dönmüş bir cenin var" diyerek, kulaktaki akupunktur noktalarının tüm vücudu etkilediğini söyledi. "Akupunktur noktalarından tüm vücut tedavi edilebilir" diyerek, bu yöntemin toksinlerin atılımını hızlandırdığını ifade etti.

Dr. Onur Aksoy: Akupunktur tedavisiyle kulak çınlaması tamamen geçebilir

"AKUPUNKTUR TEDAVİSİYLE KULAK ÇINLAMASI TAMAMEN GEÇEBİLİYOR"

Kulak çınlamasının akupunktur tedavisiyle iyileşebileceğini belirten Aksoy, "Diş çene kompleksindeki problemler kulak çınlaması ile ilişkilidir" dedi. "Akupunktur tedavisi ile kulak çınlaması tamamen geçebiliyor" ifadesini kullanan Aksoy, başarılı bir tedavi süreci için egzersiz ve su tüketiminin önemine de dikkat çekti.

Dr. Onur Aksoy: Akupunktur tedavisiyle kulak çınlaması tamamen geçebilir

Onur Aksoy, Radyoloji, Karadağ, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dr. Onur Aksoy: Akupunktur tedavisiyle kulak çınlaması tamamen geçebilir - Son Dakika

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