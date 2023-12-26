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Dr. Şule Ketenci Ertaş: Gut hastalığı artık gençlerde de görülüyor - Son Dakika
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Dr. Şule Ketenci Ertaş: Gut hastalığı artık gençlerde de görülüyor

Romatoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Şule Ketenci Ertaş, gut hastalığının artık gençlerde de görüldüğünü belirtti. Hastaların diyabet, tansiyon ve kolesterolü kontrol altına alması gerektiğini vurgulayan Dr. Ertaş, beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Şule Ketenci Ertaş: Gut hastalığı artık gençlerde de görülüyor
26.12.2023 - 22:40,  Güncelleme: 22:57
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Dr. Şule Ketenci Ertaş: "Gut hastalığı artık gençlerde de görülüyor"

KAYSERİ - Romatoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Şule Ketenci Ertaş, eskiden orta yaşlı ve yaşlı kişilerde görülen, atak sırasında dayanılmaz ağrılara sebep olan gut hastalığının artık gençlerde de görüldüğünü belirterek "Hastanın diyabet, tansiyon ve kolesterolü kontrol altına alınmalıdır. Beslenmesine dikkat etmelidir" dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Romatoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Şule Ketenci Ertaş ürik asit yüksekliğiyle giden ve ataklarla seyreden romatizmal bir hastalık olan gut ile ilgili önemli bilgiler verdi. Normal zamanda hastalığın sessiz olduğunu ancak atakların oldukça şiddetli olduğunu ifade eden Dr. Ertaş "Vücutta uzun süre ürik asit düzeyi yüksek olduğunda, dokularda biriken ürik asit iltihabi bir durum oluşturur ve şiddetli ağrı yapar. Eğer tedavi edilmezse ataklar sıklaşır. Bazen eklem hasarına sebep olur. Eskiden biz gut hastalığını orta yaşlı ve yaşlı erkeklerde sık görüyorduk. Fakat son yıllarda 20 yaş civarında dahi hastalığı görmeye başladık. Hem beslenme alışkanlıklarımız hem de diyabet, kolesterol, tansiyon gibi hastalıkların iyi kontrol edilmeyişi gut hastalığının sıklığını arttırmış, görülme yaşını da azaltmıştır" dedi.

"Diğer romatizmal hastalıklarla karıştırılabilir"

Gut hastalığının temel olarak ayak başparmağında başladığına, özellikle sabaha karşı görüldüğüne ve çok şiddetli seyrettiğine dikkat çeken Dr. Ertaş "Çarşaf dahi değdiğinde dayanılamaz ağrıya sebep olur. Neyse ki bu ağrılar birkaç gün içerisinde kendiliğinden geçer. Fakat sadece ayak başparmağıyla değil, ayak bileğini, dizi hatta elin küçük eklemlerini de tutan gut tipleri vardır. Genç yaşta görülen gut hastalığı zaman zaman diğer romatizmal hastalıklarla da karıştırılabilir. Bu yüzden bu tip şikayetlerde her halükarda gutu da aklımızda tutmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Gut hastalığının tedavi sürecinde, bunun bir metabolik sendromun parçası olduğunu unutmamak gerektiğini vurgulayan Dr. Ertaş "Bir hastayı tedavi ederken, diyabetini kontrol altına alamıyorsak, burada hastalığın da tetikleneceğini bilmeliyiz. Sadece gutu düzeltmeye çalışmak bize yeterli başarı sağlamıyor" ifadelerini kullandı.

"Proteini azaltmak gerekiyor"

Sağlıklı beslenme ve sağlıklı bir yaşamın gut hastalığı için tedavi edici ve koruyucu olduğunun altını çizen Dr. Ertaş, gut hastalığının önlenmesi için protein bakımından kısıtlı diyetler önerdi; diyetten proteini tamamen çıkarmanın zaman zaman çok zor olabileceğini ancak daha dengeli ve sağlıklı beslenmeyle de hastalığın önlenmesinde etkin olunabileceğini söyledi.

Tansiyon ve kolesterolün düzene girmesinin tedavi için faydalı olduğunu belirten Dr. Ertaş sigara ve alkol gibi etkenlerin gut atağını artırabileceğini anlattı. Genetik faktörlere karşı alınacak önlem olmadığına değinen Dr. Ertaş "Genetik risk faktörlerini ortadan kaldıramayız ama çevresel faktörleri değiştirmek bizim elimizde. Aslında her hastalıkta olduğu gibi sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları gut hastalığı için de tedavi edicidir ve koruyucudur" dedi.

Kaynak: İHA
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Tansiyon, Kayseri, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dr. Şule Ketenci Ertaş: Gut hastalığı artık gençlerde de görülüyor - Son Dakika


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