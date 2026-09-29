Dr. Yapar, çocuklarda bağışıklık için tek bir vitamin veya şurup olmadığını söyledi

Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Onatoğlu Yapar, okul çağındaki çocukların yıl içinde farklı virüslerle sık karşılaşmasının doğal olduğunu belirterek, çocukları kış hastalıklarından korumada bağışıklık güçlendirici ürünlerden çok sağlıklı yaşam alışkanlıklarının, uyku ve dengeli beslenmenin önemli olduğunu söyledi.

Sonbaharın gelmesi ve okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları yeniden artış göstermeye başladı. Özellikle kreşe veya okula yeni başlayan çocukların arka arkaya hastalanması ailelerde "Bağışıklığı mı düşük?" endişesine neden oldu.

Konuyla ilgili Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Onatoğlu Yapar, açıklamalarda bulundu.

"Bağışıklık için dengeli beslenin"

Çocukların bağışıklık sistemini tek başına güçlendiren bir vitamin, şurup ya da besinin bulunmadığını belirten Dr. Yapar, "Çocuğun yeterli ve dengeli beslenmesi, düzenli uyuması, fiziksel olarak aktif olması ve yaşına uygun aşılarının tamamlanması bağışıklık sistemini destekleyen temel unsurlardır. Sonbahar geldi diye gelişigüzel vitamin ya da çinko başlamak yerine gerçekten ihtiyaç olup olmadığı çocuk doktoruyla birlikte değerlendirilmelidir" dedi.

"Kreşe başlayan çocukların sık hastalanması beklenen bir durumdur"

Ailelerin en sık dile getirdiği endişelerden birinin çocuklarının sürekli hastalanması olduğunu belirten Dr. Kübra Yapar, "Kreş ve okul ortamında çocuklar çok sayıda farklı virüsle karşılaşabilir. Bir enfeksiyonun öksürüğü geçmeden başka bir enfeksiyon başlayabilir. Bu nedenle çocuk aylarca hiç iyileşmiyormuş gibi görünebilir. Ancak yalnızca yılda kaç kez hastalandığına bakmak, çocuğun bağışıklık sistemi hakkında değerlendirme yapmak için yeterli değildir. Büyüme ve gelişmesi, enfeksiyonların ağırlığı ve hastalıklar arasında tamamen sağlıklı dönemlerinin olup olmadığı birlikte değerlendirilmelidir" diye konuştu.

"Her burun akıntısı antibiyotik gerektirmez"

Sonbahar ve kış aylarında görülen enfeksiyonların büyük bölümünün viral olduğunu vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Onatoğlu Yapar, "Burun akıntısının sarı ya da yeşil olması tek başına bakteriyel enfeksiyon olduğu anlamına gelmez. Antibiyotik ancak gerekli durumlarda hekim değerlendirmesi sonrasında kullanılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Çocukları terletecek kadar kalın giydirmeyin"

Çocukları hastalıktan korumak amacıyla aşırı kalın giydirmenin doğru olmadığını belirten Dr. Yapar, "Kat kat giydirmek enfeksiyonlardan korumaz. Hava durumuna göre çıkarılıp tekrar giyilebilecek katmanlı kıyafetler tercih edilmeli. Ayrıca evin gereğinden fazla ısıtılması ve havalandırmanın ihmal edilmesi de doğru değildir. Soğuk hava tek başına grip ya da nezle yapmaz; enfeksiyonlara virüsler neden olur" dedi.

"Çocuğu bütün mikroplardan uzak tutmaya çalışmayın"

Kış boyunca her enfeksiyonu engellemenin mümkün olmadığını belirten Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Onatoğlu Yapar, "Amacımız çocuğu bütün mikroplardan uzak tutmak değil; sağlıklı alışkanlıklarla kışa hazırlamak ve hastalandığında ne zaman evde destekleyebileceğimizi, ne zaman doktora başvurmamız gerektiğini bilmektir" diye konuştu.