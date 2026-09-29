Dr. Yapar, çocuklarda bağışıklık için tek bir vitamin veya şurup olmadığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dr. Yapar, çocuklarda bağışıklık için tek bir vitamin veya şurup olmadığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dr. Yapar, çocuklarda bağışıklık için tek bir vitamin veya şurup olmadığını söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzman Dr. Kübra Onatoğlu Yapar, bağışıklık için tek başına vitamin veya şurup bulunmadığını, dengeli beslenme ve düzenli uyku gerektiğini söyledi. Yapar, kreşe yeni başlayan çocukların sık hastalanmasının beklenen durum olduğunu belirtti.

Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Onatoğlu Yapar, okul çağındaki çocukların yıl içinde farklı virüslerle sık karşılaşmasının doğal olduğunu belirterek, çocukları kış hastalıklarından korumada bağışıklık güçlendirici ürünlerden çok sağlıklı yaşam alışkanlıklarının, uyku ve dengeli beslenmenin önemli olduğunu söyledi.

Sonbaharın gelmesi ve okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları yeniden artış göstermeye başladı. Özellikle kreşe veya okula yeni başlayan çocukların arka arkaya hastalanması ailelerde "Bağışıklığı mı düşük?" endişesine neden oldu.

Konuyla ilgili Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Onatoğlu Yapar, açıklamalarda bulundu.

"Bağışıklık için dengeli beslenin"

Çocukların bağışıklık sistemini tek başına güçlendiren bir vitamin, şurup ya da besinin bulunmadığını belirten Dr. Yapar, "Çocuğun yeterli ve dengeli beslenmesi, düzenli uyuması, fiziksel olarak aktif olması ve yaşına uygun aşılarının tamamlanması bağışıklık sistemini destekleyen temel unsurlardır. Sonbahar geldi diye gelişigüzel vitamin ya da çinko başlamak yerine gerçekten ihtiyaç olup olmadığı çocuk doktoruyla birlikte değerlendirilmelidir" dedi.

"Kreşe başlayan çocukların sık hastalanması beklenen bir durumdur"

Ailelerin en sık dile getirdiği endişelerden birinin çocuklarının sürekli hastalanması olduğunu belirten Dr. Kübra Yapar, "Kreş ve okul ortamında çocuklar çok sayıda farklı virüsle karşılaşabilir. Bir enfeksiyonun öksürüğü geçmeden başka bir enfeksiyon başlayabilir. Bu nedenle çocuk aylarca hiç iyileşmiyormuş gibi görünebilir. Ancak yalnızca yılda kaç kez hastalandığına bakmak, çocuğun bağışıklık sistemi hakkında değerlendirme yapmak için yeterli değildir. Büyüme ve gelişmesi, enfeksiyonların ağırlığı ve hastalıklar arasında tamamen sağlıklı dönemlerinin olup olmadığı birlikte değerlendirilmelidir" diye konuştu.

"Her burun akıntısı antibiyotik gerektirmez"

Sonbahar ve kış aylarında görülen enfeksiyonların büyük bölümünün viral olduğunu vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Onatoğlu Yapar, "Burun akıntısının sarı ya da yeşil olması tek başına bakteriyel enfeksiyon olduğu anlamına gelmez. Antibiyotik ancak gerekli durumlarda hekim değerlendirmesi sonrasında kullanılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Çocukları terletecek kadar kalın giydirmeyin"

Çocukları hastalıktan korumak amacıyla aşırı kalın giydirmenin doğru olmadığını belirten Dr. Yapar, "Kat kat giydirmek enfeksiyonlardan korumaz. Hava durumuna göre çıkarılıp tekrar giyilebilecek katmanlı kıyafetler tercih edilmeli. Ayrıca evin gereğinden fazla ısıtılması ve havalandırmanın ihmal edilmesi de doğru değildir. Soğuk hava tek başına grip ya da nezle yapmaz; enfeksiyonlara virüsler neden olur" dedi.

"Çocuğu bütün mikroplardan uzak tutmaya çalışmayın"

Kış boyunca her enfeksiyonu engellemenin mümkün olmadığını belirten Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Onatoğlu Yapar, "Amacımız çocuğu bütün mikroplardan uzak tutmak değil; sağlıklı alışkanlıklarla kışa hazırlamak ve hastalandığında ne zaman evde destekleyebileceğimizi, ne zaman doktora başvurmamız gerektiğini bilmektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA
EğitimSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler’i şaşırtan istek Rakip oyuncuyu kırmadı Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler'i şaşırtan istek! Rakip oyuncuyu kırmadı
Yok artık Montella İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti Yok artık Montella! İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti
Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Ünlü televizyoncu Ashley James idrar kaçırma küloduyla poz verdi Ünlü televizyoncu Ashley James idrar kaçırma küloduyla poz verdi
Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek Erdoğan’dan kesin rest geldi Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek? Erdoğan'dan kesin rest geldi
A Milli Takım’a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor Taraftarlar nasıl çıldırmasın A Milli Takım'a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor! Taraftarlar nasıl çıldırmasın
Bülent Ersoy’un 42 yıl önce filmde emzirdiği bebek bakın kim çıktı Bülent Ersoy'un 42 yıl önce filmde emzirdiği bebek bakın kim çıktı!
10:56
AYM, Yeni Parti’nin isim davasını görüştü 30 gün süre verildi
AYM, Yeni Parti'nin isim davasını görüştü! 30 gün süre verildi
10:44
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrı
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı
10:41
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
10:28
Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort
Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort
10:04
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı
Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
09:43
Azerbaycan’da 28 Şubat’ı hatırlatan görüntü Başörtülü öğrencileri okula almadılar
Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan görüntü! Başörtülü öğrencileri okula almadılar
09:24
Ali Koç’un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 11:15:07. #.0.2#
SON DAKİKA: Dr. Yapar, çocuklarda bağışıklık için tek bir vitamin veya şurup olmadığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei