DSÖ Avrupa Bölgesi, göçmenler için Türkiye'de toplanıyor - Son Dakika
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DSÖ Avrupa Bölgesi, göçmenler için Türkiye'de toplanıyor

16.03.2022 22:05
DSÖ Avrupa Bölgesi, göçmenler için Türkiye'de toplanıyor

SAĞLIK Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'yle (DSÖ) iş birliğinde organize edilen Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı'nın İstanbul'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

SAĞLIK Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'yle (DSÖ) iş birliğinde organize edilen Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı'nın İstanbul'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "17- 18 Mart 2022 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek toplantıya, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın yanı sıra birçok ülkeden sağlık bakanı ve bakan yardımcısı düzeyinde katılım olacak. 55 ülkeden temsilcilerin yer alacağı toplantıya; Bosna Hersek, Kırgızistan, San Marino, Litvanya, Sırbistan, Bulgaristan, Tunus, Moldova, Lübnan, Romanya, Almanya, İtalya, Azerbaycan ve Polonya Sağlık Bakanları, Libya Başbakan Yardımcısı, Letonya Devlet Sekreteri ile Sırbistan ve Gürcistan Sağlık Bakan Yardımcıları katılacak" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, toplantının içeriğine ilişkin şöyle denildi:

"DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca toplantıda katılımcılara seslenecek. Mülteci ve göçmen sağlığına ilişkin önümüzdeki dönemdeki faaliyetler ve iş birliği konularının ele alınacağı toplantıda Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, üst düzey katılımcılarla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile birlikte Afrika ve Doğu Akdeniz Bölge Direktörlerinin de katılmasıyla büyük önem taşıyan toplantı sonrasında sonuç bildirgesi yayınlanacak."


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Dünya Sağlık Örgütü, Hans Kluge, İstanbul, GÖÇ, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

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