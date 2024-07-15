Düğünde ikram edilen yemek zehir oldu: Hastane acili doldu taştı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Düğünde ikram edilen yemek zehir oldu: Hastane acili doldu taştı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapılan düğünde dağıtılan yemekten zehirlenen çok sayıda vatandaş, hastaneye akın etti. Acil servisin dolup taştığı anlar amatör kameraya yansıdı. Olay, Karacabey ilçesi Kıranlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün merasiminde davetlilere dağıtılan yemekten yiyenler, bir süre sonra mide bulantısı başladı. Mide ağrısına dayanamayan vatandaşlar, soluğu Karacabey Devlet Hastanesi'nde aldı. İlk belirlemelere göre yemekten yiyen vatandaşların zehirlendiği öğrenildi. Hastanedeki yoğunluk saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

15.07.2024 23:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düğünde ikram edilen yemek zehir oldu: Hastane acili doldu taştı

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapılan düğünde dağıtılan yemekten zehirlenen çok sayıda vatandaş, hastaneye akın etti. Acil servisin dolup taştığı anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, Karacabey ilçesi Kıranlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün merasiminde davetlilere dağıtılan yemekten yiyenler, bir süre sonra mide bulantısı başladı. Mide ağrısına dayanamayan vatandaşlar, soluğu Karacabey Devlet Hastanesi'nde aldı. İlk belirlemelere göre yemekten yiyen vatandaşların zehirlendiği öğrenildi.

Hastanedeki yoğunluk saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Mide bulantısı, Acil Servis, Karacabey, Bursa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Düğünde ikram edilen yemek zehir oldu: Hastane acili doldu taştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:20 Çeşme’de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür
21:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de Bahçeli ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü
18:03 Esed’den “normalleşme“ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
17:23 Ziyarete damga vuran an Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli’nin elini öptü Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü
23:17 Okan Buruk’tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi Okan Buruk'tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi
22:27 Fenerbahçe, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’ı transfer etti Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer etti
22:20 Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi
21:37 Halil Dervişoğlu’ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor Halil Dervişoğlu'ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor
20:25 İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü
18:59 İzmir Çeşme’de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı İzmir Çeşme'de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
18:31 Milyonlar uçup gitti Tete, Galatasaray’ı dev gelirden etti Milyonlar uçup gitti! Tete, Galatasaray'ı dev gelirden etti
18:06 Trump’ın gizli belgeler davası düşürüldü Trump'ın gizli belgeler davası düşürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 23:56:56. #1.12#
SON DAKİKA: Düğünde ikram edilen yemek zehir oldu: Hastane acili doldu taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement