Dumansız Türkiye Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
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Sağlık

Dumansız Türkiye Kampanyası Başlatıldı

19.07.2025 18:06
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Sağlık Bakanlığı, tütünle mücadele için 'Dumansız Türkiye' kampanyasını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, tütün ve tütün ürünleriyle mücadelenin 16. yılı kapsamında "Dumansız Türkiye" temalı yeni kampanya başlattığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ve dünyada önlenebilir ölümlerin en önemli nedenlerinden birisi olarak yer alan tütün kullanımı, akciğer kanseri başta olmak üzere kanserler, kalp damar hastalıkları, KOAH gibi pek çok hastalığın sebepleri arasında ilk sırada bulunuyor.

Bakanlığın 2023'te yaptığı bir çalışmaya göre, Türkiye'de 15 yaş ve üzeri nüfusta tütün ürünü kullanımı yüzde 34,8 olarak tespit edildi.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 100 bin kişi, tütün ve tütün ürünlerine bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından, tütün ve tütün ürünleriyle mücadele çalışmalarına yeniden ivme kazandırmak için "Dumansız Türkiye" vizyonu belirlendi.

"Dumansız Türkiye" vizyonuyla bireyleri tütün bağımlılığından kurtarmaya teşvik eden, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemeye yönlendiren bir toplum oluşturma hedefleniyor.

Bu amaca erişmek için "Dumansız Türkiye" vizyonu temelinde hazırlanan Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2024-2028 belgesi ile tütün ürünü kullanımı ve buna bağlı sorunları ülke gündeminden kalıcı olarak çıkarmak, gençler başta olmak üzere toplumu korumak için birçok çalışma planlanarak hayata geçirildi.

Sigara bırakma polikliniklerine başvuru sayısı yüzde 85 arttı

Türkiye'de tütün ürünlerinden kurtulmak isteyenlere ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla hizmet sunuluyor.

Ülke genelinde 2009'da 62 sigara bırakma polikliniğiyle hizmet sunulurken bu yılın haziran ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde 671 sigara bırakma polikliniğinde hizmet veriliyor.

Sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçlar, 2011'den itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen hastaların tedavisi için ücretsiz olarak sunulurken, bu yıl 72 bin 752 kişi ücretsiz olarak bu ilaçlardan faydalandı.

Öte yandan, tütün ürünü kullanımının toplum sağlığına, çevreye, ekonomiye ve sosyal yapıya zararları hakkında farkındalık oluşturmak için 20 Mayıs-10 Temmuz'da uygulanan "Sigarayı Bırak, Hayatını Değiştir" temalı kampanyada, tütün ürünü kullanan 188 bin 760 kişiye ulaşıldı ve 168 bin 601 kişi sigara bırakma polikliniklerine yönlendirildi.

Kampanya süresince sigara bırakma polikliniklerine yapılan başvuru sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 artış gösterdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından kamu kurumlarına yönelik "Yerinde Sigara Bırakma Danışmanlığı Hizmeti" sunulmaya başlandı.

İlk olarak Sağlık Bakanlığı Bilkent yerleşkesinde, İçişleri Bakanlığında, Diyanet İşleri Başkanlığında ve Tarım ve Orman Bakanlığında başlatılan hizmetin tüm kamu kurumlarına yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Çeşitli sebeplerle sağlık kurumlarında sigara bırakma polikliniklerine başvuramayan hastaların hizmetten faydalanmasını sağlamak amacıyla uzaktan sigara bırakma poliklinik hizmeti sunuluyor.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Politika, Türkiye, Sağlık, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dumansız Türkiye Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika

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