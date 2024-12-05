Dünya AIDS Günü Etkinliği FÜ'de Kutlandı

Sağlık

FÜ'de Dünya AIDS Günü programı

ELAZIĞ - Elazığ Fırat Üniversitesinde Dünya AIDS günü nedeni ile program düzenlendi.

FÜ konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Fırat Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Akbulut, sağlık çalışanları davetliler katıldı. Burada konuşan Prof. Dr. Akbulut, küresel HIV istatistiklerine göre salgının başlangıcından bu yana 88,4 milyon kişinin HIV ile enfekte olduğunu, 42,3 milyon kişinin de AIDS ile ilişkili hastalıklardan öldüğünü söyledi. Prof. Dr. Ayhan Akbulut, 2023 yılında dünya çapında 39,9 milyon kişinin HIV ile yaşadığını, 1,3 milyon kişinin HIV ile yeni enfekte olduğunu ve 630 bin kişinin AIDS ile ilişkili hastalıklardan öldüğünü ifade etti. Dr. Ayhan Akbulut, Türkiye'de 1985-2024 yılları arasında bildirilen 45 bin 835 HIV kişinin mevcut olduğunu ve bu sayının 2 bin 438'inin AIDS vakası olarak bildirildiğini kaydetti. Prof. Dr. Ayhan Akbulut, sağlık Çalışanına bulaşın enjektör ya da diğer sivri uçlu aletlerin batması, kesici aletler ile derinin kesilmesi ve soyulması, derinin diğer hasarlar ve yanıkları şeklinde olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Akbulut, tanıda gecikme sonucunda, virüsün çok fazla çoğaldığını, bağışıklık sisteminin zayıfladığını, içeride hastalık yapmayan mikroorganizmaların hastalık yapar hale geldiğini, dışarıdan alınan mikroorganizmaların daha kolay hastalık yaptığını, yaşam kalitesi düştüğünü sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Ayhan Akbulut, HIV hakkında farkındalık olmaması, kişisel risk faktörlerinin olması, ailevi sebepler, iş kaybı korkusu, damgalanma, test yaptırma korkusu, HIV enfeksiyonunun 10-12 yıl süren asemptomatik seyrinin, şüpheli davranışlar sonrası test yapılma merkezleri sayısının azlığı, akran danışmanlığının bulunmaması gibi nedenlerin tanıda gecikmeye neden olacağını vurguladı. Prof. Dr. Ayhan Akbulut, virüs ile ilgili farkındalığı arttırmak için toplum farkındalığını artırıcı kampanyaların düzenlenebileceğini, uyarıcı afişlerin, posterlerin asılabileceğini, toplantılar yapılabileceğini, Sağlık çalışanlarının eğitilebileceğini dile getirdi. Prof. Dr. Ayhan Akbulut, riskli davranışlardan sakınarak, cinsel temas ile bulaşın önlenmesi kan ile temastan sakınarak, berber, kuaför, diş tedavisi sırasındaki kanlı cihazlardan korunarak özel eşyaların paylaşılmamasının sağlanması, temas sonrası ilaçla koruma, bir hastaya kullanılan malzemenin başka bir hastaya kullanılmaması, uyuşturucu madde kullanımından sakınma gibi davranışlarla HIV'den korunulabileceğini aktardı.