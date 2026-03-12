Dünya Böbrek Günü'nde Farkındalık - Son Dakika
Dünya Böbrek Günü'nde Farkındalık

12.03.2026 13:20
İzmir Şehir Hastanesi, böbrek sağlığını artırmak için bilgilendirme etkinliği düzenledi.

İZMİR Şehir Hastanesi'nde 12 Mart Dünya Böbrek Günü kapsamında bilgilendirme standı kuruldu. Uzmanlar, kronik böbrek yetmezliğine karşı en büyük risk faktörlerinin diyabet ve tansiyon olduğuna dikkat çekerek vatandaşları erken teşhis için kontrole davet etti.

İzmir Şehir Hastanesi, 12 Mart Dünya Böbrek Günü dolayısıyla vatandaşlarda farkındalık yaratmak amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. Hastane bünyesinde kurulan stantta vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılırken, sağlık personeli tarafından tansiyon ölçümleri gerçekleştirildi. İzmir Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün, böbrek hastalıklarının küresel bir sağlık sorunu haline geldiğini belirtip, "Böbrekler hem metabolik hem de hormonal anlamda hayati fonksiyonlara sahip organlarımızdır. Günümüzde kronik böbrek hastalıkları ciddi bir halk sağlığı sorunu haline gelmiş durumda. Biz de İzmir Şehir Hastanesi olarak, değerli bilim insanlarımızla birlikte bu konuda farkındalığı artırmak adına çalışmalar yürütüyoruz. Kronik böbrek hastalıklarının altında yatan en temel risk faktörleri diyabet ve hipertansiyondur. Koruyucu hekimlik anlayışıyla bu hastalıkları erken evrede yakalamayı hedefliyoruz. Eğer hastalığı diyaliz veya böbrek nakli ihtiyacı doğmadan, yani ilerlemeden yakalayabilirsek, müdahale şansımız çok daha yüksek oluyor. Halkımızın bu bilince sahip olması hayati önem taşıyor" dedi.

'SADECE SU İÇMEK YETMEZ, TUZ TÜKETİMİNE DİKKAT'

İzmir Şehir Hastanesi Nefroloji Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hülya Çolak ise vatandaşlara beslenme ve yaşam tarzı değişikliği konusunda kritik uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Çolak, "Amacımız, vatandaşlarımızın böbrek yetmezliği aşamasına gelmeden önlem almalarını sağlamak. Ülkemizde maalesef kontrolsüz bir tuz tüketimi söz konusu. Tansiyon ve kan şekeri kontrolü böbrek sağlığının iki temel direğidir. Vatandaşlarımızın ara ara tansiyonlarını ölçtürmeleri, böbrek fonksiyon değerlerine baktırmaları ve en önemlisi tuz tüketimini azaltmaları gerekiyor. Vücudu susuz bırakmamalıyız ancak unutulmamalıdır ki sadece su içerek böbrekleri koruyamayız. Kontrolsüz ilaç kullanımından kaçınmalı, kilo kontrolüne dikkat etmeli ve haftada en az 3 gün, nabzı artıracak kadar yürüyüş yapmalıyız. Özellikle ailesinde böbrek hastalığı öyküsü olanlar, genetik risk nedeniyle çok daha dikkatli olmalı ve mutlaka hastaneye başvurmalıdır" ifadelerini kullandı.

Hastanenin her türlü imkana sahip olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Çolak, "İzmir Şehir Hastanesi'nde hemodiyalizden periton diyalizine, ev diyalizi imkanından böbrek nakline kadar her alanda hizmet veriyoruz. Diyetisyen desteği ve genetik test imkanlarımızla, böbrek sağlığına dair akla gelebilecek her türlü tıbbi desteği hastalarımıza sunmaktayız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

