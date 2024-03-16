Sağlık

Dünya mirası Diyarbakır surları "Glokom Haftası" nedeniyle yeşile büründü

DİYARBAKIR - Dünya Glokom Haftası nedeniyle Diyarbakır'ın tarihi surlarına farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmek amacıyla projektörlerle yeşil ışık tutuldu.

Tıp camiasında bu yıl 10-16 Mart arası Dünya Glokom Haftası olarak kutlanılırken, Dicle Üniversitesi Hastanesindeki göz doktorları farkındalık oluşturmak adına tarihi Diyarbakır surlarının rengini projektörlerle yeşile dönüştürdü.

Yeşil renginin glokom hastalığının sembolü olduğunu ifade eden Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Keklikçi, glokom hastalığının oldukça sinsi bir hastalık olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Keklikçi, "Yeşil renk glokomun sembolü. Biz de bu yeşil rengi kültür mirasımız olan tarihi surlarımızla birleştirdik. Buradaki amacımız glokom hastalığına farkındalık oluşturmak içindir. Glokom hastalığı halk arasında göz tansiyonu olarak bilinmekte. Bu hastalık ciddi görme kayıplarına hatta körlüğe neden olabilmektedir. Bu nedenle farkındalık oluşturmak istedik. Glokom oldukça sinsi bir hastalık. Başlangıçta belirti vermeyebilir ve bir görme kaybıyla ortaya çıkabilir. Glokom, dünyada önlenebilir körlüklerin ikinci sıklıktaki sebebidir. Bu nedenle bir duyarlılık ve farkındalık oluşturmak gerekiyor" dedi.

Göz için yıllık düzenli kontrollerin muhakkak yapılması gerektiğine vurgu yapan Keklikçi, "Mutlaka göz tansiyonu ölçümü yapılmalıdır. Sinsi ve önlenebilir bir hastalık olduğunu yine vurguluyoruz. Bu nedenle erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Eğer erken dönemde glokom teşhis edilip tedavi edilirse ciddi görme kayıpları oluşmadan hastalık önlenebilir. Glokom her yaşta görülse bile 40 yaş üstü ve aile öyküsü olan bireylerde risk daha fazla olduğundan dolayı mutlaka yılda en az bir defa göz muayenesi yaptırılmasını öneriyoruz" diye konuştu.

Dünyada 100 milyondan fazla kişinin glokom hastası olduğunu dile getiren Keklikçi, "Dünyada 100 milyondan fazla glokom hastası olduğu biliniyor. Oldukça yaygın bir hastalık. Ülkemizde de çok nadir değil. Bu nedenle dikkat edilmesi gerekiyor. Sağlığımıza ve kontrollerimize dikkat edelim. Gözlerimize gözümüz gibi bakalım. Hayatı ve dünyayı güzel görmek dileğiyle herkese sağlıklı yaşam diliyorum" ifadelerine yer verdi.