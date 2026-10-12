Dünya Yürüyüş Günü'nde Erzincan'da Göktürk İlkokulu öğrencileri ve velileri yürüdü - Son Dakika
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Dünya Yürüyüş Günü'nde Erzincan'da Göktürk İlkokulu öğrencileri ve velileri yürüdü

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Dünya Yürüyüş Günü\'nde Erzincan\'da Göktürk İlkokulu öğrencileri ve velileri yürüdü
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Erzincan'da Dünya Yürüyüş Günü'nde İl Sağlık ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğiyle yürüyüş yapıldı. Göktürk İlkokulu öğrencileri ve velilerinin katıldığı etkinlikte, fiziksel aktivitenin sağlığa olumlu etkilerine dikkat çekilerek farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Erzincan'da Dünya Yürüyüş Günü kapsamında öğrenciler ve velilerin katılımıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin önemine dikkati çekmek amacıyla ilan edilen Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla, Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde etkinlik düzenlendi.

Göktürk İlkokulu öğrencileri ve velilerinin katıldığı etkinlikte, fiziksel aktivitenin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekildi.

Etkinlikle, düzenli yürüyüşün ve hareketli yaşam tarzının önemine ilişkin farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Dünya Yürüyüş Günü'nde Erzincan'da Göktürk İlkokulu öğrencileri ve velileri yürüdü - Son Dakika
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