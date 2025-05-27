Dünyada 3. Moyamoya Ameliyatı Samsun'da Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Sağlık

Dünyada 3. Moyamoya Ameliyatı Samsun'da Başarıyla Gerçekleşti

27.05.2025 17:43
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Moyamoya hastalığı ve iki damarı tıkalı hasta, Türkiye'de ilk başarılı açık kalp ameliyatını geçirdi.

Dünyada 3. vaka: Moyamoya hastası ve her iki şah damarı tıkalı olan hastaya açık kalp ameliyatı

SAMSUN - Samsun'da, nadir görülen kalıtsal moyamoya hastalığı ve her iki şah damarı tıkalı olan bir hastaya, çalışan kalpte pompa destekli üç damar koroner bypass ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Literatüre göre bu özellikteki vaka, dünyada bildirilen 3. vaka, Türkiye'de ise yapılan ilk operasyon olma özelliğini taşıyor.

Samsun'da yaşayan evli ve bir çocuk babası 52 yaşındaki Murat Şanlıer, beyne kan sağlayan kan damarlarının tıkanıklığı olarak adlandırılan 'moyamoya hastalığı' ve her iki şah damarı tıkanıklığı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Hastaya çalışan kalpte pompa destekli üç damar koroner bypass ameliyatı başarıyla yapıldı. Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde gerçekleştirilen ve tıp literatürüne örnek olacak nitelikteki operasyon, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emrah Ereren ve Opr. Dr. Hüseyin Ağırbaş tarafından başarıyla tamamlandı. Moyamoya hastalığına sahip ve her iki internal karotis arterinde tam tıkanıklık bulunan hastaya, çalışan kalpte pompa destekli üç damar koroner bypass cerrahisi uygulandı. Anestezi süreci ise Anestezi Uzmanı Dr. Şenay Canikli Adıgüzel tarafından yönetildi.

Nörolojik kayıp yaşanmadı

Yüksek felç riski taşıyan bu özel hasta, ameliyat sonrası sağlığına kavuşurken, nörolojik olarak da herhangi bir inme (felç) gelişmeden iyileşti. Söz konusu hastaya, üç yıl önce Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nde Doç. Dr. Vaner Köksal tarafından indirekt beyin damar bypass operasyonu da gerçekleştirilmişti.

"Kalp akciğer makinesinde çalışan kalpte bypass tekniğiyle 3 damarına bypass yaptık"

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emrah Ereren, "Hastanın 2 şah damarı tıkalıydı. 2 yıl önce yapılan ameliyat ile beyin damarlarına bir bypass uygulanmış ve bu kan akışını bir miktar arttırmıştı. Bu tarz bir hasta bizim literatür incelememize göre dünyada üçüncü, Türkiye'de ilk hasta. Ameliyattan sonra en korktuğumuz şey bir felç durumu geçirmesiydi. Bunlara engel olmak için biz kalp akciğer makinesinde çalışan kalpte bypass tekniğiyle 3 damarına bypass yaptık. Kalbi hiç durdurmadık. Tansiyonu 100'ün üzerinde tutmak için elimizden geleni yaptık. Ameliyat sonrasında şu anada herhangi bir sekelimiz yok. Çok rahat hareket edebiliyor" dedi.

"Bu hastalık 300 binde bir görülen bir hastalık"

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Vaner Köksal, "Yaklaşık 2 buçuk yıl önce beynin beslenemeyen kısmı için indirekt bypass ameliyat metodunu uygulayarak, beynin beslenmeyen kısmın beslenmesi için ameliyat gerçekleştirmiştim. Takip sürecinde beynin o kısmında yeni damarlar oluştuğunu fark etmiştim. Aynı hastada kalp kaybı ile ilgili problemler yaşayınca bir kalp ameliyatı gerektiği zaman, normalde beyin damarları tıkalı bir hastaya kalp ameliyatı gerçekleştirmek çok riskli oluyor. Bu riskleri daha önce geçirmiş olduğu ameliyat azaltmış oldu. Bu hastalık 300 binde bir görülen bir hastalık. Nadir olduğu için çözümler çok önemli. Türkiye'de ilk kez böyle bir çözüm uygulanmış oldu" diye konuştu.

"Yolunda gitmeyen herhangi bir sıkıntı olmadı"

Anestezi Uzmanı Dr. Şenay Canikli Adıgüzel ise "Moyamoya hastasında normalde beyinde kan dolaşımında sıkıntı olduğu için açık kalp cerrahi gerçekleştirebilmek için girilen kalp akciğer makinesi normalde beyin kan akımıyla ilgili sıkıntılar oluşturabilecek bir durum. Ortalama ameliyat 5 saat kadar sürdü. Bunun bir kısmı pompa dediğimiz kalp akciğer makinesinde gerçekleştirdik. Yolunda gitmeyen herhangi bir sıkıntı olmadı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Dünyada 3. Moyamoya Ameliyatı Samsun'da Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika

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