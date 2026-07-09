Arnavutköy\'de şehit polisin adını taşıyan sağlık merkezi açıldı

Durusu Şehit Polis Ayhan Ölçer Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kahraman şehit Polis Ayhan Ölçer'in adını yaşatacak merkez, modern donanımıyla vatandaşlara birinci basamak sağlık hizmeti sunacak. Açılış töreninde Arnavutköy'e kazandırılacak yeni sağlık yatırımları ve 500 yataklı yeni devlet hastanesi müjdesi de paylaşıldı.

İstanbul Valiliği, Sağlık Bakanlığı, Arnavutköy Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle hayata geçirilen Durusu Şehit Polis Ayhan Ölçer Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, hayırsever Seyfettin Selim, ilçe protokolü, sağlık çalışanları, şehit ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muayene odaları, tıbbi müdahale odası, gebe izlemleri ve üreme sağlığı odası, aşılama ve bebek-çocuk izlem odası ile emzirme odasından oluşan merkez, Durusu ve çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlara modern, kaliteli ve erişilebilir birinci basamak sağlık hizmeti sunacak.

"Arnavutköy'de kamu yatırımları güçlenerek sürüyor"

İstanbul Valisi Davut Gül, son yıllarda sağlık alanında gerçekleştirilen yatırımlarla İstanbul'un güçlü bir sağlık altyapısına kavuştuğunu belirterek, aile sağlığı merkezlerinin koruyucu sağlık hizmetlerinin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu söyledi.

Arnavutköy Belediyesi'nin sağlık, eğitim ve güvenlik yatırımlarına sağladığı katkıya dikkat çeken Gül, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun kamu yatırımlarının hayata geçirilmesinde önemli rol üstlendiğini ifade ederek, "Belediye Başkanımız sadece aile sağlığı merkezleri için değil, kamu hizmeti gerektiren her konuda bizim önümüzü açmıyor, önümüzde gidiyor" dedi.

Hayırsever Seyfettin Selim'e de teşekkür eden Vali Gül, şehit Polis Ayhan Ölçer'in adının bu sağlık merkezinde yaşatılmasının anlamlı bir vefa örneği olduğunu belirtti.

"500 yataklı yeni devlet hastanesi projesi hayırlı olsun"

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Durusu Şehit Polis Ayhan Ölçer Aile Sağlığı Merkezi'nin yalnızca bir sağlık yatırımı değil, aynı zamanda kahraman şehit Polis Ayhan Ölçer'in aziz hatırasını yaşatacak önemli bir vefa eseri olduğunu ifade etti. Merkezin vatandaşların daha modern, kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmetine ulaşmasına katkı sağlayacağını belirten Candaroğlu, sağlık çalışanlarının da daha uygun fiziki şartlarda hizmet sunacağını söyledi.

Başkan Candaroğlu, açılış programında yatırım planına alınan 500 yataklı yeni devlet hastanesi müjdesini de paylaşarak, Arnavutköy'ün sağlık alanında tarihi bir yatırım daha kazandığını söyledi. Yeni devlet hastanesiyle birlikte ilçenin sağlık altyapısının daha da güçleneceğini belirten Candaroğlu, bu önemli yatırımın Arnavutköy'e hayırlı olmasını temenni etti.

Başkan Candaroğlu, konuşmasının sonunda bu anlamlı yatırımın ilçeye kazandırılmasında emeği geçen başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere İstanbul Valiliğine, Kaymakamlığa, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne, katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara ve hayırsever Seyfettin Selim'e teşekkür ederek merkezin Arnavutköy'e hayırlı olmasını temenni etti.

İl Sağlık Müdürü Güner'den Arnavutköy'e sağlık yatırımı müjdeleri

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Durusu Şehit Polis Ayhan Ölçer Aile Sağlığı Merkezi ile birlikte İstanbul'daki aile sağlığı merkezi sayısının bin 120'ye ulaştığını belirterek, sağlık yatırımlarının valilik, belediyeler ve hayırseverlerin katkılarıyla hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çeken Güner, aile hekimliği sisteminin vatandaşların sağlık hizmetine daha hızlı ve kolay ulaşmasını sağladığını ifade etti.

Arnavutköy'e yönelik yeni sağlık yatırımlarını da açıklayan Güner, Boğazköy'de 9 birimli yeni Aile Sağlığı Merkezi, 5 bin metrekarelik Arnavutköy Sağlık Kompleksi, Bolluca ve Arnavutköy merkezde Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi projelerinin hayata geçirileceğini duyurdu.

Güner ayrıca Arnavutköy'ün sağlık alanındaki en büyük yatırımlarından biri olacak 500 yataklı yeni devlet hastanesinin yatırım programına alındığını açıkladı. Mevcut Arnavutköy Devlet Hastanesi'nin otopark alanına ek hizmet binası inşa edileceğini belirten Güner, bu yatırımlarla birlikte Arnavutköy'ün uzun yıllar sağlık yatırımı ihtiyacını karşılayacak güçlü bir altyapıya kavuşacağını ifade etti.

Program yeni açılan merkezin gezilmesiyle sona erdi. - İSTANBUL