Duş Başlığı ve Diş Fırçasında Yararlı Virüsler Tespit Edildi - Son Dakika
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Sağlık

Duş Başlığı ve Diş Fırçasında Yararlı Virüsler Tespit Edildi

ABD'de yapılan araştırmada, banyo ve diş fırçalarındaki mikropların, antibiyotik direncine çözüm sunan virüsler içerdiği bulundu.

10.10.2024 13:19
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ABD'de araştırmacılar, duş başlığı ve diş fırçalarının yüzeyindeki "biyofilm" adlı mikroorganizmalarda tespit edilen virüslerin, bakterilere saldıran ve yok eden, antibiyotik direnci sorununun çözümünde kullanılan bakteriyofajları içerdiğini tespit etti.

CNN'in haberine göre, Northwestern Üniversitesinden araştırmacılar, yüzeylerde bulunabilen farklı tip bakterilerden oluşan "yapışkan" benzeri mikroorganizmalar olan biyofilmleri inceledi.

34 diş fırçası ve 92 duş başlığı yüzeyindeki biyofilmler üzerine çalışmaları sonucu, bu yüzeylerde 614 farklı virüs tespit eden araştırmacılar, her numunenin "benzersiz mikrop kümeleri" içermesi nedeniyle bu sayının daha fazla olabileceğini belirtti.

Araştırmacılar, duş başlığı ve diş fırçalarındaki ılık, nemli ortamlarda üreyen mikropların bulunduğuna ve bir evde çok çeşitli virüslerin bulunabileceğine dikkati çekti.

Bu virüslerin, grip ya da soğuk algınlığı gibi bir hastalığa yol açmaktan ziyade "bakteri yok edici" olarak bilinen bakteriyofajları içerdiğini vurgulayan araştırmacılar, bakteriyofajların, antibiyotik direnci sorununa çözüm amaçlı kullanıldığını dile getirdi.

Araştırmacılar, diş fırçası ve duş başlığı yüzeyindeki mikrop çeşitliliği nedeniyle, her bakteriyi enfekte eden "onlarca, yüzlerce, hatta binlerce" virüs bulunuyor olabileceğine işaret etti.

Araştırma yazarlarından Erica Hartmann, mikropların her yerde olduğunu ifade ederek, "Başta iğrenme tepkisi versek de bunların iyi şeyler yaptığına ve biyoteknoloji alanında büyük potansiyel sunduğuna dair mikrobik dünyaya merakla yaklaşmak önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmanın sonuçları "Frontiers in Microbiomes" adlı dergide yayımlandı.

Kaynak: AA

Antibiyotik, Antibiyotik, Teknoloji, Bakteri, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Duş Başlığı ve Diş Fırçasında Yararlı Virüsler Tespit Edildi - Son Dakika

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