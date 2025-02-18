Düşük riski bulunan kadın için helikopter havalandı
VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşük riski bulunan kadın jandarma helikopteriyle hastaneye kaldırıldı.
Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan ve düşük riski bulunduğu öğrenilen hamile kadın, UMKE personeli eşliğinde Van Jandarma Hava Grup Komutanlığına ait helikopter ile Bahçesaray İlçe Jandarma Komutanlığından alınarak hastaneye sevk edildi.
Son Dakika › Sağlık › Düşük Riski İçin Helikopter Sevkı - Son Dakika
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