Düzce\'de 107 imam ve müezzin, Kızılay\'a kan bağışıyla stoklara destek verdi

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Düzce'de görev yapan 107 imam ve müezzin, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu. Etkinlikle kan stoklarındaki azalmaya dikkat çekilerek vatandaşlara bağış çağrısı yapıldı.

Düzce İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlileri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında örnek bir dayanışma etkinliği gerçekleştirdi. Kan stoklarındaki azalmaya dikkat çekmek ve toplumda kan bağışı bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, 107 imam ve müezzin Türk Kızılay'a kan verdi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen bağış etkinliğiyle kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanırken, düzenli kan bağışının hayati önemine de vurgu yapıldı.

Din görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşların kan bağışına teşvik edilmesi ve toplumsal dayanışma bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi.