Hastaların tüm işlemlerinin kağıt kullanılmadan elektronik ortamda gerçekleştirildiği "dijital hastane" unvanına sahip Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin daha çok hastaya hizmet vermesi amacıyla hastaneye dönüştürülmesi için çalışma yürütülüyor.

"Dijital hastane" derecelendirme kriterlerine göre en üst seviye olan 7. seviye belgeyi alan Merkez, 7 yıldır kentteki ve civar illerdeki hastalara en iyi şekilde hizmet vermeyi sürdürüyor.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, AA muhabirine, Merkezin 2014'te C grubu olarak 40 kişiyle hizmet vermeye başladığını anımsattı.

2019 yılında yapılan çalışmalarla kurumu B grubu ağız ve diş sağlığı merkezi haline getirdiklerini aktaran Yılmaz, yürütülen çalışmalarla dünyada, Avrupa'da ve Türkiye'de çok güzel ödüllerin alındığını söyledi.

"Ameliyathane ve yataklı servisler yapılacak"

Vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle 60 hekimden oluşan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin kapasitesinin de talebi karşılamaya yeterli olmadığını düşündüklerini vurgulayan Yılmaz şöyle devam etti:

"Oturduk bir çalışma yaptık. Sağlık Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Merkezimize ameliyathane ve yataklı servislerimizin olduğu bir inşaat yapacağız. Belediyemizle yapmış olduğumuz görüşmelerin ardından binamızın üzerine bir kat daha çıkmış olacağız. Bu işlemleri tamamladıktan sonra da Merkezimizi hastane olarak tescil ettireceğiz. Daha sonra da personel sayısı olarak kendimizi geliştirmiş olacağız."

İl dışından hastaların da kuruma geldiğini ifade eden Yılmaz, "Hastaneye döndüğümüzde kadromuz genişlemiş olacak. Farklı uzmanlık alanlarındaki arkadaşlarımız, buradaki hastanemize gelerek hizmet etmiş olacaklar. Düzce'nin yanı sıra çevre illerden gelen hastalarımıza da daha iyi hizmet vermiş olacağız." şeklinde konuştu.